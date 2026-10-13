Por: Portal Bogotá

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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que las intensas lluvias registradas durante la tarde del sábado 10 y el lunes festivo 12 de octubre provocaron afectaciones significativas en el cronograma previsto para el desmonte del puente ubicado en la intersección de la carrera Séptima con calle 100. Estas precipitaciones obligaron a interrumpir en varias ocasiones las labores, pues se ponía en riesgo tanto la vida de los trabajadores como la de quienes transitan por el sector, debido a la manipulación de equipos eléctricos en condiciones de humedad. Así lo confirmó Orlando Molano, director del IDU, quien afirmó que "para nosotros lo más importante siempre va a ser la seguridad, no solo de las personas que trabajan en la obra, sino, por supuesto, de los transeúntes y vehículos que transitan por esta zona", de acuerdo con declaraciones recogidas directamente en la cuenta oficial de la entidad en la red social X.

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A pesar de estos contratiempos, el IDU, junto con el contratista de la obra, tomó medidas adicionales para reducir los riesgos y poder avanzar con la tarea a contrarreloj: incrementó la cantidad de obreros, reforzó la disponibilidad de maquinaria y ajustó los protocolos de seguridad. Estas acciones permitieron avanzar, aunque de manera más lenta de la planeada, y durante el festivo se logró desmontar dos vigas de gran tamaño, cada una de aproximadamente 35 toneladas y 19 metros de largo.

El plan original contemplaba retirar una viga por noche, pero el equipo técnico decidió intensificar los trabajos durante el fin de semana de receso escolar, aprovechando el menor flujo vehicular para minimizar el impacto en la movilidad. No obstante, los eventos climáticos obligaron a replantear algunos turnos de trabajo. La administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, reiteró que la seguridad es prioritaria y que, de continuar las condiciones favorables, las labores de desmonte proseguirán de manera nocturna del 13 al 16 de octubre y se extenderán el sábado 17 y el domingo 18 de octubre de 2026.

El director del IDU aclaró además que “esta situación no representa retrasos, ni sobrecostos para la obra”, y que el objetivo es que la habilitación del nuevo puente se mantenga dentro del plazo que se anunció al inicio del proyecto, anticipando también algunas de las fases del cronograma inicialmente pactadas para noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tuvieron las lluvias en el cronograma del desmonte del puente de la carrera Séptima con calle 100?

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las lluvias obligaron a parar las actividades en diferentes momentos, ya que la manipulación de equipos eléctricos representaba un alto riesgo para el personal. Aunque los trabajos no se detuvieron completamente, sí avanzaron más lento, lo que afectó el cronograma previsto para estas labores, pero no representa retrasos definitivos ni sobrecostos en la obra.

¿Por qué era necesario suspender los trabajos con equipos eléctricos durante las lluvias?

De acuerdo con declaraciones del IDU, gran parte del equipo utilizado en el desmonte del puente es eléctrico y, al estar en contacto con el agua durante las lluvias, incrementa el riesgo de accidentes laborales para los operarios. Por este motivo, fue prioritario suspender las labores cuando las condiciones climáticas no ofrecían garantías de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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