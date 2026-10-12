Por: Portal Bogotá

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Para quienes planean regresar a Bogotá durante el puente festivo del lunes 12 de octubre de 2026, se han dispuesto medidas especiales para facilitar la movilidad de los viajeros. Según la información de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), estará en funcionamiento el sistema de pico y placa regional, así como un reversible en la carrera Séptima, ajustes logísticos que buscan regular el flujo vehicular en los principales corredores viales de ingreso a la capital.

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La medida de pico y placa regional, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, se aplicará en nueve corredores viales, los cuales son: autopista Norte, autopista Sur, avenida Centenario o calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. Esta disposición regula el tránsito de vehículos particulares de acuerdo con el último dígito de su placa. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, únicamente podrán ingresar a la ciudad aquellos carros cuya placa finaliza en número par (0, 2, 4, 6, 8). Posteriormente, entre las 4:00 y las 8:00 de la noche, el acceso queda reservado para automóviles con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Fuera de esos horarios, tanto antes de las 12:00 como después de las 8:00 p. m., el tránsito es libre para todos los vehículos.

Además, este lunes festivo se implementará la medida de reversible en la carrera Séptima con el objetivo de agilizar la movilidad en este importante corredor vial. Esta acción consiste en que el tránsito por la carrera Séptima funcionará solo en sentido norte-sur, en el tramo comprendido entre la calle 245 y la calle 183. El inicio del reversible está previsto a partir de las 4:30 de la tarde y se extenderá hasta las 8:00 o 9:00 de la noche, dependiendo del flujo de vehículos que transiten por el sector durante ese periodo, como lo informó también la Secretaría Distrital de Movilidad.

Ambas medidas buscan optimizar el retorno de los ciudadanos y evitar congestiones vehiculares, especialmente en los corredores donde suele haber mayor tráfico en días de retorno festivo. Las autoridades recuerdan a quienes regresan a Bogotá que deben respetar los horarios y las indicaciones para evitar sanciones y contribuir al flujo ordenado del tránsito durante la jornada de regreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es exactamente el pico y placa regional y cómo afecta el ingreso a Bogotá?

El pico y placa regional es una medida de restricción vehicular que limita el ingreso de carros particulares a la ciudad según el número final de la placa y en horarios específicos. Durante el lunes festivo 12 de octubre de 2026, afecta el retorno a Bogotá porque solo permite el ingreso, en diferentes franjas horarias, de vehículos con placa par o impar a través de los nueve principales corredores viales de entrada a la capital.

¿En qué consiste el reversible por la carrera Séptima el 12 de octubre y en qué horarios aplica?

El reversible por la carrera Séptima será una medida temporal que habilita solo el tránsito en sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la calle 183. Se implementa desde las 4:30 de la tarde hasta las 8:00 o 9:00 de la noche, facilitando así el flujo vehicular y agilizando el ingreso a Bogotá para quienes regresan durante el puente festivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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