Por: El Espectador

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Durante el puente festivo comprendido entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, el servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar operará con horarios especiales debido a labores de mantenimiento preventivo. Según la información suministrada por TransMilenio y difundida por El Espectador, la intervención tiene como propósito garantizar el adecuado funcionamiento del sistema, enfocándose en una de las pilonas que sostienen el cable. Esta operación requiere la utilización de maquinaria pesada y la instalación de un cerramiento de cinco metros para proteger la zona intervenida, por lo cual la empresa recomienda a la comunidad no atravesar la demarcación y mantener a los niños alejados del sitio.

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El ajuste de horarios implica que el sábado 10 de octubre el cable opere de 4:30 a. m. a 7:00 p. m., mientras que el domingo 11 solo prestará servicio de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. Por último, el lunes festivo 12 de octubre abrirá a las 9:00 a. m. y cerrará a las 9:00 p. m. Estos cambios aplican a todo el trayecto que conecta el Portal Tunal y Mirador del Paraíso, cubriendo también las estaciones Juan Pablo II y Manitas. Aquellas personas que deseen viajar fuera de esos horarios deberán recurrir a rutas de buses alimentadores o zonales, ya que el cable no estará disponible durante esas franjas.

Para responder a las necesidades de movilidad de los usuarios durante los periodos de cierre parcial, TransMilenio ha dispuesto tres rutas alimentadoras: 6-4 Paraíso–Portal Tunal, 6-8 Vista Hermosa–Portal Tunal y 6-12 Villa Gloria–Portal Tunal. Además, los ciudadanos pueden optar por rutas zonales como la 742, H631/B631, P39, C201, H627/K627, 624, H632, T11 y H610/A610, que facilitan tanto la salida de Ciudad Bolívar como la conexión hacia otras partes de Bogotá.

La entidad ha recomendado a los usuarios planificar sus recorridos consultando la aplicación TransMiApp, donde se pueden verificar los paraderos y alternativas activas en tiempo real, especialmente relevante durante las restricciones temporales. Igualmente, recordó la importancia de mantener recargada la tarjeta tullave, dado que quienes ingresan habitualmente por las estaciones del cable necesitarán utilizar primero un servicio de bus durante esos días.

TransMiCable, con sus 3,34 kilómetros de extensión entre Portal Tunal y Mirador del Paraíso, ha permitido que miles de habitantes de las zonas altas de Ciudad Bolívar ahorren tiempo en sus desplazamientos, pasando de casi una hora a solo 13 minutos de trayecto. Para mayores detalles o dudas, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea 195, el teléfono 601 482 4304, o acudir a la Oficina de Gestión Social en la estación Manitas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos horarios de TransMiCable durante el puente festivo en Ciudad Bolívar?

De acuerdo con TransMilenio, los horarios de TransMiCable para el puente festivo en Ciudad Bolívar serán: sábado de 4:30 a. m. a 7:00 p. m., domingo de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. y lunes festivo de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. Estos horarios buscan facilitar el desarrollo de trabajos de mantenimiento preventivo en una de las pilonas del sistema.

¿Qué rutas alternativas pueden utilizar los usuarios de TransMiCable durante el cierre parcial?

Durante los cierres, los usuarios dispondrán de tres rutas alimentadoras (6-4, 6-8 y 6-12) hacia el Portal Tunal y varias rutas zonales como la 742, H631/B631, P39, C201, H627/K627, 624, H632, T11 y H610/A610, para garantizar la movilidad en Ciudad Bolívar mientras se ejecutan los trabajos de mantenimiento preventivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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