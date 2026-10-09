Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Las autoridades de movilidad de Bogotá anunciaron un importante ajuste en el sistema de transporte público, específicamente en la operación de TransMiZonal, una división de rutas perteneciente al sistema de transporte masivo TransMilenio. Esta medida surge debido al mantenimiento de la malla vial – término con el que se hace referencia al conjunto de calles y carreteras de la ciudad – en la calle 73 sur, entre carreras 18 y 18A Bis, en el barrio La Estrella, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Según información oficial suministrada por TransMilenio, estos cambios empezarán a regir desde el viernes 9 de octubre.

Sigue a PULZO en Discover

Como resultado de esta intervención en la infraestructura vial, ocho rutas tendrán modificaciones en su recorrido. Las rutas afectadas por el ajuste son: 6-5 (Tesoro), 6-5C (Arabia), 6-8 (Vista Hermosa A.M.), BH608 (Calle 134 - Arabia), CH612 (Villa María - San Joaquín), HK606 (San Joaquín - Salitre), 260 (Unicentro - Arabia) y P44 (Bosa Santa Fe - Arabia). Así lo comunicó TransMilenio a través de su cuenta oficial en la red social X, antes conocida como Twitter. El propósito principal de estos cambios es garantizar la seguridad de los usuarios y la eficiencia del servicio, evitando retrasos por los trabajos de reparación vial en esa zona del sur de la capital.

Ante esta situación, TransMilenio recomienda a los usuarios revisar previamente el estado de la operación y planificar sus desplazamientos, utilizando la aplicación oficial TransMiApp o consultando directamente el sitio web del sistema. Esta actualización busca minimizar posibles molestias y orientar de manera adecuada a quienes utilizan diariamente estas rutas para movilizarse desde y hacia Ciudad Bolívar y otras zonas conectadas.

Estos ajustes se suman a otras acciones coordinadas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá para atender los retos en la infraestructura y responder al incremento de eventos y desplazamientos en fechas específicas. En este sentido, TransMilenio invita a la ciudadanía a estar atentos a próximos comunicados y a informarse por los canales oficiales sobre cualquier variación adicional en el servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de TransMiZonal que cambiarán su recorrido en Ciudad Bolívar por mantenimiento vial?

Según la información oficial de TransMilenio, las rutas de TransMiZonal que experimentarán modificaciones en su trayecto por las obras de mantenimiento en el barrio La Estrella, en Ciudad Bolívar, son: 6-5 (Tesoro), 6-5C (Arabia), 6-8 (Vista Hermosa A.M.), BH608 (Calle 134 - Arabia), CH612 (Villa María - San Joaquín), HK606 (San Joaquín - Salitre), 260 (Unicentro - Arabia) y P44 (Bosa Santa Fe - Arabia).

¿Cómo pueden los usuarios de TransMilenio informarse sobre cambios en rutas y planificar sus trayectos?

TransMilenio recomienda a los usuarios consultar la aplicación oficial TransMiApp y el sitio web del sistema para conocer en detalle los cambios en las rutas y programar sus viajes con anticipación, asegurando así un desplazamiento más eficiente durante el desarrollo de los trabajos de mantenimiento vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z