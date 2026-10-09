Por: Portal Bogotá

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El estado de la movilidad en Bogotá para este viernes 9 de octubre de 2026 ha presentado múltiples novedades, de acuerdo con reportes recogidos desde distintas fuentes oficiales de la alcaldía. Desde tempranas horas se informó que la calle 80, en el tramo comprendido entre la carrera 116 B y la vía parcelas Bogotá - La Vega, registró un alto aforo vehicular, situación que podría afectar los desplazamientos habituales de los ciudadanos en este corredor vial. Estas condiciones representan un desafío para quienes deben movilizarse hacia el occidente y requieren planear sus recorridos con suficiente antelación, como lo recomienda la administración distrital.

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En cuanto al sistema masivo de transporte TransMilenio, también se reportaron ajustes operativos. Desde el sector de San Carlos, los servicios del Tunal se vieron obligados a realizar desvíos, saliendo al carril mixto por la troncal Caracas sur con el objetivo de agilizar la circulación en este punto neurálgico. Esta medida evidencia la continua labor de TransMilenio para mantener el flujo y evitar mayores retrasos para los usuarios, según información actualizada a las 8:25 de la mañana.

En otras zonas se han registrado accidentes de tránsito que impactan la movilidad. A la altura de la estación Santa Lucía, sobre la avenida Caracas y en el sentido occidente a oriente, ocurrió un siniestro vial que forzó el cierre del paso sobre el carril exclusivo. Esto derivó en una mayor congestión y obligó a la flota a desviar el tránsito por la Loma de San Carlos y el sector del Tunal. Las autoridades insisten a los usuarios en no caminar por los carriles exclusivos ni manipular las puertas de los buses, debido al riesgo que estas acciones representan para la seguridad y el funcionamiento del sistema.

Por otro lado, en la avenida Suba – Cota con carrera 117 hubo alto flujo vehicular debido a un tractocamión varado, mientras que a la altura de la carrera 114 se hicieron maniobras para levantar otro vehículo pesado, bajo vigilancia de la unidad de tránsito. Además, a las 7:09 a. m., en la localidad de Los Mártires, un bus zonal colisionó con una motocicleta sobre la NQS con calle 12 B, generando demoras adicionales en este sector. En Ciudad Bolívar, a las 6:54 a. m., se reportó un volcamiento sobre la carrera 26 C bis con calle 72 F sur.

Estos incidentes demuestran la importancia de consultar los reportes oficiales de las entidades de movilidad y planear los desplazamientos cotidianos para evitar contratiempos en la capital, en especial en jornadas de alto flujo vehicular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la congestión vehicular en Bogotá a los servicios de TransMilenio?

La congestión vehicular puede obligar a TransMilenio a modificar sus operaciones, como desviar buses por carriles mixtos o alterar rutas, lo que puede causar demoras y afectar la regularidad del servicio. Según los últimos reportes, incidentes en vías principales y alta afluencia de vehículos generan desvíos en sectores críticos.

¿Qué significa “despresurizar” las puertas de los buses y por qué es riesgoso?

Despresurizar las puertas de los buses se refiere a manipular o forzar la apertura de las puertas automáticas, lo cual puede provocar situaciones inseguras tanto para los pasajeros como para el funcionamiento del sistema. Las autoridades insisten en evitarlo para proteger la integridad de los usuarios y la operación de TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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