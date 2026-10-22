Por: El Espectador

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El caso de Zulma Guzmán Castro ha estado en el centro de la atención judicial debido a la gravedad de los hechos que se le imputan, específicamente el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá. Según información de la Fiscalía General de la Nación, este órgano radicó recientemente la solicitud de audiencia de imputación contra Guzmán por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Además, un juez de control de garantías de Bogotá, atendiendo a una solicitud del ente acusador, decidió prorrogar por un año más la orden de captura vigente en su contra, lo que prolonga el tiempo en que el proceso se mantendrá abierto. Durante todo el proceso judicial, Guzmán ha sostenido su inocencia. En una entrevista citada por El Espectador, la mujer afirmó: "Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo", declaración que realizó tras conocerse la noticia en 2025.

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La Fiscalía agendó la audiencia de imputación para el próximo lunes 9 de noviembre a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con lo reportado, la diligencia será virtual, dado que Guzmán permanece bajo detención de las autoridades del Reino Unido en espera del avance del trámite de extradición a Colombia. La decisión de realizar la audiencia de forma virtual obedece a la imposibilidad de su presencia física en el país, debido a que Guzmán fue detenida en Londres el 17 de diciembre tras haber sido rescatada del río Támesis. Desde entonces, Guzmán fue ingresada en un hospital y luego trasladada a la prisión de Bronzefield, conocida por ser la cárcel de mujeres de mayor tamaño en Europa, mientras se resuelven los pasos de su proceso y se gestionan los trámites de extradición.

El trasfondo de este proceso judicial parte de las investigaciones que la vinculan con la intoxicación fatal de dos menores de 13 y 14 años. Además, se señala que Guzmán habría tenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, según información proporcionada. La extradición de Guzmán se ha dilatado debido a los requisitos del Reino Unido, enfocados en garantizar que las condiciones de su detención en Colombia sean adecuadas. La Procuraduría General de la Nación intervino recientemente enviando un concepto respecto a las condiciones carcelarias y garantías judiciales en Colombia, información que puede ser determinante para que la extradición se concrete y la Fiscalía no tenga que llevar a cabo el proceso en ausencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual del proceso judicial contra Zulma Guzmán por el envenenamiento con talio?

El proceso judicial contra Zulma Guzmán se mantiene activo, ya que la Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud para la audiencia de imputación por homicidio y tentativa de homicidio. Un juez prorrogó por un año la orden de captura, y la audiencia quedó programada de forma virtual para el 9 de noviembre, mientras Guzmán permanece detenida en el Reino Unido a la espera de la decisión sobre su extradición a Colombia.

¿Por qué se encuentra Zulma Guzmán en una prisión del Reino Unido y cómo avanza su extradición?

Zulma Guzmán está detenida en la prisión de Bronzefield, en el Reino Unido, luego de que fuera rescatada del río Támesis y arrestada con una circular roja de Interpol en su contra. El proceso de extradición ha sido lento por los requisitos y trámites que demanda el Reino Unido, especialmente para asegurar condiciones carcelarias apropiadas en Colombia. La Procuraduría General de la Nación envió recientemente un concepto sobre las garantías judiciales, lo que resulta clave para avanzar en la extradición requerida por la justicia colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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