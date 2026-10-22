Por: Portal Bogotá

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La campaña ‘EcoFest’, organizada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se llevará a cabo este viernes 23 de octubre de 2026, en la localidad de Usme, específicamente en La Marichuela. Según la información publicada por la UAESP, el evento tiene como objetivo central ofrecer orientación a la ciudadanía sobre la correcta disposición de escombros, muebles en desuso y otros elementos de gran tamaño que suelen acumularse en los hogares. La jornada inicia desde las 8:00 a. m. y se plantea como una oportunidad para participaciones comunitarias.

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‘EcoFest’ ha surgido como una iniciativa distrital que convierte los Ecopuntos, puntos de recolección de residuos, en verdaderos espacios de encuentro ciudadano. Allí, tanto la comunidad como distintas entidades distritales comparten experiencias pedagógicas y propuestas culturales. Además de fomentar la correcta disposición de residuos, el evento integra actividades artísticas, emprendimientos y talleres para vecinos de la zona, de acuerdo con lo publicado por la UAESP en sus canales oficiales.

Estas jornadas buscan enseñar prácticas sostenibles y sensibilizar sobre el manejo adecuado de residuos provenientes de construcción, demolición y otros elementos voluminosos, contribuyendo así a mejorar el entorno urbano. Cajas estacionarias conocidas como Ecopuntos circulan por Bogotá cada semana, permitiendo la disposición gratuita de artículos como muebles viejos, colchones, tejas y escombros. La programación regular de estos puntos está disponible para consulta en los portales oficiales de la ciudad y la UAESP.

La participación activa de la ciudadanía es fundamental, no solo para llevar sus residuos a los Ecopuntos, sino también para reportar lugares críticos donde se acumulan basuras y escombros a través de los canales oficiales, como la Línea 195 o la Línea 110 para temas relacionados con disposición y recolección. De esta manera, Bogotá apunta a mantener los espacios públicos limpios, seguros y en condiciones dignas. Cabe resaltar que arrojar o abandonar residuos en la vía pública está prohibido y hace parte de los llamados "10 No Negociables" de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece ‘EcoFest’ de la UAESP a la comunidad de Usme?

Durante ‘EcoFest’, la UAESP organiza Ecopuntos donde los ciudadanos de Usme pueden llevar residuos voluminosos como muebles, colchones y escombros. Además, los asistentes disfrutan de actividades pedagógicas, culturales y de emprendimiento, así como talleres para aprender la disposición correcta de diferentes tipos de residuos, promoviendo la participación e integración comunitaria.

¿Cómo consultar la programación y uso de los Ecopuntos en Bogotá?

La programación de los Ecopuntos, incluyendo fechas, ubicaciones y horarios de recolección de residuos voluminosos en Bogotá, puede consultarse en los portales oficiales de la ciudad y de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Estos puntos permiten disponer gratuitamente de artículos como escombros y muebles viejos cada semana en diferentes localidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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