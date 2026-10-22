Por: Noticiero 90 minutos

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A partir de noviembre de 2026, miles de usuarios de teléfonos inteligentes enfrentarán un cambio importante: WhatsApp dejará de funcionar en numerosos dispositivos que en su momento fueron modelos destacados de marcas como Samsung, Motorola, LG y Sony. De acuerdo con la información publicada por 90minutos.co, esta determinación se debe a una actualización en las políticas de compatibilidad del servicio de mensajería, que buscará asegurar una mayor protección para los usuarios e incrementar la eficiencia de las nuevas funciones que están por llegar a la plataforma.

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El principal criterio de exclusión será el sistema operativo con el que funciona cada dispositivo. De acuerdo con la fuente, aquellos que utilicen Android en versiones menores a 6.0, o en el caso de los equipos de Apple, iOS inferior a la versión 15.5, no podrán seguir usando la aplicación. Esto implicará que no solo se perderá el acceso a las funciones de WhatsApp, sino que tampoco podrán instalar futuras actualizaciones ni utilizar el servicio en estos teléfonos.

De acuerdo con el listado divulgado, los modelos afectados engloban a dispositivos emblemáticos, muchos de los cuales superan los diez años desde su lanzamiento. Por ejemplo, entre los más populares de Samsung se encuentran el Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite. Por parte de Motorola destacan el Moto G y Moto E de primera generación, junto al Droid Razr HD. Desde LG, afectados figuran los modelos Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Sony también verá excluidos en noviembre modelos como el Xperia Z y Xperia SP.

Aunque la aplicación dejará de estar disponible en estos equipos, esto no significa la eliminación de cuentas. Según lo explicado por 90minutos.co, los usuarios seguirán manteniendo la propiedad de su número telefónico, la cuenta afuera del dispositivo y las copias de respaldo guardadas en la nube. De este modo, podrá restaurarse la totalidad del historial de mensajes e imágenes si se traslada la tarjeta SIM a un teléfono moderno que cumpla con los nuevos requisitos técnicos.

Finalmente, se recomienda a cada usuario comprobar la versión de su sistema operativo en la sección de ajustes del móvil, ya que factores como la región o la fecha de las actualizaciones pueden modificar la compatibilidad. Así, es importante anticiparse para evitar quedarse sin el acceso a WhatsApp de manera inesperada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles celulares perderán acceso a WhatsApp a partir de noviembre de 2026?

De acuerdo con 90minutos.co, a partir de noviembre de 2026, una lista considerable de dispositivos de marcas como Samsung, Motorola, LG y Sony se quedarán sin acceso a WhatsApp debido a que no cumplen con los requerimientos mínimos de sistema operativo, que son Android 6.0 y iOS 15.5. Entre los modelos afectados figuran Galaxy S3 y S4 Mini, Moto G y E de primera generación, Optimus G y Nexus 4, además de Xperia Z, entre otros.

¿Qué significa que un celular sea incompatible con WhatsApp por el sistema operativo?

En este contexto, significa que si un teléfono inteligente no tiene al menos Android 6.0 o iOS 15.5, la aplicación dejará de funcionar y no recibirá más actualizaciones; el usuario tampoco podrá instalarla de nuevo. Sin embargo, podrá recuperar su cuenta, número y copias de seguridad en la nube si luego utiliza un dispositivo moderno que sí cumpla con los requisitos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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