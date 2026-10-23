Por: Noticiero 90 minutos

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El gobierno nacional, en colaboración con la alcaldía de Cali, anunció la asignación de 50.000 millones de pesos para la demolición de 82 edificaciones que presentan graves afectaciones estructurales tras el reciente sismo que sacudió la ciudad. Según información difundida por la alcaldía de Cali y Noticiero 90 Minutos, estos recursos serán entregados a través del Fondo Milagro, instrumento destinado a financiar labores en las zonas más perjudicadas, conforme al plan aprobado por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo.

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El anuncio de esta importante inversión se realizó durante el evento Milagro de las Regiones - Gobierno en Territorio, llevado a cabo en la Arena USC. Posteriormente, el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Alejandro Eder presenciaron el inicio de la demolición en el edificio Arábico, uno de los inmuebles identificados en peor estado. En palabras del presidente, "el Fondo Milagro ya está listo, tiene recursos y tiene una hoja de ruta para empezar a ejecutarse. Dispone de $50.000 millones de pesos para financiar demoliciones en las zonas afectadas".

De acuerdo con el alcalde Alejandro Eder, la demolición de estos edificios es una etapa clave en el proceso de reconstrucción de Cali. Además, reveló que cerca de 700 familias quedaron sin vivienda como consecuencia directa de los daños provocados por el terremoto. Para atender a los afectados, el mandatario local informó sobre la creación del fondo Cali Somos Todos, con una suma de 10.000 millones de pesos que se utilizarán para financiar bonificaciones destinadas a 200 soluciones de vivienda, apoyando así a quienes perdieron sus hogares.

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, explicó que dentro del Plan de Acción Específico están contempladas intervenciones no solo en vivienda, sino también en acueducto y alcantarillado, salud, educación, apoyo a comerciantes y reactivación económica. El inicio de la demolición del edificio Arábico representa el punto de partida de una etapa de recuperación que, según estimaciones, tardará aproximadamente cuatro años en completarse. Durante este periodo se ejecutarán varias acciones técnicas para restaurar la infraestructura pública y privada de Cali, articulando recursos nacionales y la coordinación con la alcaldía distrital.

¿Cuántos edificios serán demolidos tras el terremoto en Cali?

Serán demolidas un total de 82 edificaciones en Cali, de acuerdo con la aprobación del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. El proceso recibió financiación por parte del gobierno nacional a través del Fondo Milagro, según informó la alcaldía de Cali y Noticiero 90 Minutos.

¿Qué acciones comprende el Fondo Milagro en la reconstrucción de Cali?

El Fondo Milagro financiará principalmente la demolición de edificaciones afectadas por el sismo, pero su Plan de Acción Específico también abarca medidas en vivienda, acueducto y alcantarillado, salud, educación, apoyo a comerciantes y reactivación económica, según explicó el gerente Jaime Uribe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.