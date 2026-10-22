Por: VALORA ANALITIK

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El desempleo en Colombia subió al 9,4 % en agosto de 2026, frente al 8,6 % registrado en el mismo mes del año pasado. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en un resultado que vuelve a poner sobre la mesa el reto de generar oportunidades laborales en el país.

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En medio de este panorama, el Gobierno De la Espriella anunció una nueva estrategia para atender las necesidades de empleo en varias regiones colombianas. La iniciativa busca vincular a una población que enfrenta dificultades adicionales para recuperar sus ingresos y retomar sus actividades cotidianas.

La medida está relacionada con el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que provocó una emergencia de grandes dimensiones. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 10 de septiembre, el sismo había afectado a 466.345 personas en 497 municipios de 16 departamentos. El balance también registró 36.327 viviendas destruidas y otras 201.939 averiadas.

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Ante las consecuencias de la emergencia, el Ministerio del Trabajo puso en marcha ‘El Empleo Responde’, un plan que prioriza la contratación formal de personas damnificadas para participar en la recuperación de sus propias comunidades.

La estrategia contempla empleos temporales relacionados con la reconstrucción de viviendas, la recuperación de infraestructura, la adecuación de espacios públicos y el restablecimiento de servicios y ecosistemas locales. Según el Gobierno, los contratos incluirán salario, prestaciones de ley y seguridad social.

¿Quiénes podrán beneficiarse del nuevo plan de empleo?

El Ministerio del Trabajo señaló que la prioridad será para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. El propósito es que las personas afectadas puedan acceder a oportunidades laborales mientras avanzan las obras de recuperación en sus territorios.

La iniciativa se concentra en actividades que contribuyan a restablecer las condiciones de vida de las comunidades. Entre las labores contempladas están:

Reconstrucción de viviendas: trabajos para recuperar casas afectadas por el sismo.

trabajos para recuperar casas afectadas por el sismo. Recuperación de infraestructura: labores para rehabilitar instalaciones y espacios necesarios para las comunidades.

labores para rehabilitar instalaciones y espacios necesarios para las comunidades. Adecuación de espacios públicos: intervenciones para recuperar lugares de uso colectivo.

intervenciones para recuperar lugares de uso colectivo. Restablecimiento de servicios y ecosistemas locales: acciones para contribuir a la recuperación de los territorios afectados.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que la recuperación debe hacerse con participación de las propias comunidades y que la emergencia no puede convertirse en una excusa para reducir las garantías de los trabajadores.

“En la Patria Milagro la reconstrucción se hace con la gente y para la gente. La emergencia jamás será una excusa para precarizar el trabajo; por eso, con ‘El Empleo Responde’ garantizamos contratos temporales con salarios dignos, prestaciones de ley y seguridad social integral”, afirmó la funcionaria.

De esta manera, el programa busca atender dos necesidades al mismo tiempo: contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas y ofrecer ingresos laborales a quienes sufrieron las consecuencias de la emergencia.

¿Qué condiciones tendrán los contratos de trabajo?

Uno de los puntos centrales de la estrategia es que los puestos de trabajo serán formales, aunque temporales. Esto significa que, de acuerdo con lo anunciado por el Ministerio, las personas contratadas contarán con salario, prestaciones legales y cobertura de seguridad social.

Las prestaciones corresponden a derechos laborales establecidos por la legislación colombiana, según las condiciones de cada vinculación. La seguridad social comprende las obligaciones aplicables en materia de salud, pensión y riesgos laborales.

Estas garantías son especialmente importantes en las labores de reconstrucción, que pueden incluir actividades físicas y trabajos que requieren medidas de prevención y protección.

Para las familias damnificadas, acceder a uno de estos empleos podría representar una fuente de ingresos mientras recuperan sus viviendas, sus actividades productivas o sus condiciones habituales de vida. Sin embargo, el alcance de ese beneficio dependerá de la cantidad de vacantes, la duración de los contratos y los perfiles que necesite cada obra.

El anuncio inicial del Ministerio del Trabajo no especificó el número total de puestos que se crearán ni el salario correspondiente a cada cargo. Por eso, será necesario conocer los detalles operativos para establecer cuántas personas podrán participar y cuáles serán las condiciones específicas de contratación.

La ministra López Fuentes señaló que el objetivo es que la recuperación deje capacidades para el futuro, además de responder a las necesidades inmediatas: “De la mano del SENA y del Servicio Público de Empleo, la recuperación no solo levantará muros, sino que dejará formación, experiencia y futuro para nuestras comunidades”, sostuvo.

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Para los ciudadanos, los próximos pasos serán conocer las vacantes, los municipios priorizados y los requisitos de acceso. Esa información permitirá establecer el alcance real de la estrategia y cuántas familias podrán beneficiarse de los empleos temporales.

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