Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Valledupar presenta nuevas oportunidades de empleo para personas con diferentes perfiles y niveles de experiencia. De acuerdo con la información recopilada, las vacantes disponibles contemplan cargos en logística, salud, comercio y atención al cliente, con salarios que pueden alcanzar hasta $2.500.000 mensuales dependiendo del cargo. La variedad de opciones contractuales incluye contratos a término fijo, indefinido y por obra o labor, además de alternativas de tiempo completo y medio tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Una de las empresas que está convocando es MEGACOMERCIAL S. A. S., la cual busca un auxiliar logístico para su bodega. Entre las tareas que se deben hacer se encuentran la recepción, organización y despacho de mercancía, verificación de productos, manejo de inventarios, preparación de pedidos y reportes periódicos sobre las existencias. Se valoran conocimientos en manejo de montacargas eléctricos y experiencia en procesos de picking y packing, procedimientos relacionados con la preparación y empaque de pedidos. El salario para este cargo es de $1.750.905 mensuales, con jornada presencial, contrato a término fijo y horario de tiempo completo. Es indispensable contar con bachillerato y al menos un año de experiencia en funciones similares.

TALENTO’S S. A. S. ofrece la vacante de analista de inventarios y sistemas, perfil para el que se requiere formación técnica, tecnológica o profesional en administración, logística, sistemas o áreas afines. La experiencia mínima solicitada es de uno a dos años en gestión de inventarios, control de almacenes o administración de puntos de venta. Además, es necesario dominar el uso de Kardex (sistema de registro de entradas y salidas de inventario), inventarios cíclicos, clasificación ABC (técnica de segmentación de inventarios), rotación de mercancía y manejo avanzado de Excel y sistemas POS (punto de venta) o ERP (sistema de planificación de recursos empresariales). Para este puesto, se ofrece un salario de $2.500.000, con contrato por obra o labor, jornada completa y trabajo presencial.

En el sector salud, GENTE ÚTIL S. A. tiene varias vacantes para auxiliares de farmacia. Quienes apliquen deberán desempeñar funciones como entrega de medicamentos según prescripción, orientación sobre el uso adecuado y atención directa a los pacientes. De acuerdo con la convocatoria, es necesario contar con formación técnica o tecnológica, preferiblemente como auxiliar o regente de farmacia, estar inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS) y contar con resolución, además de una experiencia mínima de un año. El salario anunciado es de $1.751.000, más un bono de $75.000, auxilio de transporte y prestaciones de ley; todo esto bajo un contrato por obra o labor, presencial y de tiempo completo.

Por último, Jiro S. A. busca cajeros para cubrir la temporada de fin de año, una plaza temporal que solicita bachillerato, mínimo seis meses de experiencia en caja y servicio al cliente, y un rango de edad de hasta 40 años. El salario es de $1.750.509 mensuales, con auxilio de transporte y prestaciones legales, por contrato de obra o labor y en modalidad presencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las ofertas de empleo en Valledupar?

Los requisitos varían según el cargo y la empresa, pero en general, se solicita formación académica mínima de bachillerato para cargos operativos, técnico, tecnólogo o profesional para vacantes especializadas; experiencia previa entre seis meses y dos años; conocimientos específicos como manejo de inventarios o servicio al cliente; y documentación como RETHUS y resolución en el caso del sector salud. Todas las vacantes requieren disponibilidad para laborar en modalidad presencial y bajo distintos tipos de contrato.

¿Qué significan términos como picking, packing, Kardex y RETHUS en las ofertas de empleo?

Los términos picking y packing se refieren a procesos logísticos donde picking es la selección de productos para un pedido y packing es el empaque de esos productos para su envío. Kardex es un sistema de registro para controlar el inventario; y RETHUS es el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, obligatorio para quienes trabajan en este sector en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z