Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La caja de Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar) anunció una nueva convocatoria de empleo dirigida a quienes cuentan con formación y experiencia en el sector salud en Valledupar. De acuerdo con la información divulgada por la propia entidad, el proceso de postulación permanecerá abierto hasta el 26 de octubre de 2026, ofreciendo así un amplio margen de tiempo para que los interesados puedan reunir los documentos requeridos y participar en la selección.

Sigue a PULZO en Discover

Según Comfacesar, a través de su servicio público de empleo, hay cinco vacantes disponibles en distintos cargos del sector salud, cada una con requisitos y perfiles específicos. Entre las oportunidades de trabajo se encuentran el cargo de médico general, para el que se solicita experiencia mínima de 24 meses y desempeñarse como jefe de departamento médico. Así mismo, ofertan la posición de instrumentador quirúrgico, donde el aspirante debe ser profesional en instrumentación quirúrgica y aportar al menos 12 meses de experiencia. Para quienes hayan estudiado carreras técnicas, aparece la vacante de auxiliar de enfermería, cuya experiencia exigida es de 12 meses, así como la de camillero o auxiliar de traslado, también con experiencia de un año.

Por otra parte, está disponible el cargo de técnico o tecnólogo en radiología, donde se requiere al menos 24 meses de experiencia. Todas las vacantes se desempeñan en la ciudad de Valledupar, Cesar, y detallan que el salario será definido en acuerdo entre el empleador y el candidato seleccionado. Cada oportunidad está identificada con un código particular, el cual se debe especificar al momento de la postulación.

El proceso para postularse es concreto y requiere como primer paso registrar la hoja de vida en la plataforma del servicio público de empleo y asegurarse de cumplir con los requisitos del perfil. Luego, de acuerdo con Comfacesar, los interesados tienen que enviar la hoja de vida al correo electrónico dispuesto por la entidad, incluyendo en el asunto el código correspondiente a la vacante elegida. Se recomienda revisar con detalle los requisitos de cada oferta antes de postularse, para asegurar el cumplimiento de las condiciones requeridas.

Estas ofertas de empleo, publicadas por Comfacesar, constituyen una alternativa laboral para personas con formación técnica o profesional en áreas de la salud que busquen ubicarse laboralmente en Valledupar y cumplir con los perfiles solicitados por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a las vacantes en Comfacesar en Valledupar?

Para postularse, los candidatos deben tener formación y experiencia según el cargo: médico general (24 meses de experiencia), instrumentador quirúrgico (12 meses), auxiliar de enfermería (12 meses), camillero (12 meses) o técnico/tecnólogo en radiología (24 meses). Además, deben registrar la hoja de vida en la plataforma del servicio público de empleo y enviarla por correo electrónico indicando el código de la vacante.

¿Cómo funciona la postulación a las ofertas de empleo del sector salud en Comfacesar?

La postulación implica dos pasos principales: primero, registrar la hoja de vida en la plataforma del servicio público de empleo y, segundo, enviar la hoja de vida al correo oficial de Comfacesar, especificando el código de la vacante elegida. Es fundamental revisar que el perfil del candidato cumpla con los requisitos antes de enviar la candidatura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z