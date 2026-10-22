Por: EL PILON SA

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La empresa de energía Energua informó sobre una serie de trabajos programados en su red eléctrica que se llevarán a cabo el viernes 23 de octubre y que implicarán la suspensión temporal del servicio eléctrico en sectores de Valledupar y del municipio de El Paso, en el departamento de Cesar. Los trabajos tendrán lugar en varios circuitos específicos y en horarios diferenciados, por lo que la compañía solicita a las personas afectadas que se preparen para afrontar la interrupción, siguiendo las recomendaciones divulgadas en los canales oficiales.

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De acuerdo con la información de Energua, en la ciudad de Valledupar las labores afectarán principalmente el circuito Guatapurí 1. Dichos trabajos se realizarán entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, periodo durante el cual estarán sin servicio los barrios Villa del Rosario Norte, San Joaquín, Obrero, Alfonso López y San Clemente. Esta intervención contempla también el corte de energía en las instalaciones de la empresa pública Emdupar, así como varios puntos adicionales de la capital del Cesar. Concretamente, se verán afectados los usuarios ubicados en la carrera 9, entre calles 7A y 9, en el sector del barrio San Carlos; y desde la carrera 9 hasta la carrera 8, entre calles 8A y 9, así como en el barrio Novalito.

Por su parte, en la zona rural de El Paso, la compañía adelantará trabajos en el circuito La Loma 4 desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Este corte de energía se aplicará en la carrera 2, entre calles 7 y 8, específicamente en el sector del barrio Cañaguate, donde se realizará la suspensión temporal del suministro eléctrico durante el desarrollo de los trabajos.

La programación de Energua también contempla el circuito Valledupar 4 en la zona urbana de esta ciudad. Para este circuito, los trabajos se realizarán de 8:30 de la mañana a 1:15 de la tarde, impactando directamente a residentes de la urbanización Don Alberto. Todas estas acciones forman parte de un cronograma de intervenciones que busca mantener y optimizar las condiciones de la red eléctrica.

La empresa recomienda a quienes residen en los sectores mencionados tomar las medidas preventivas necesarias y permanecer atentos a los anuncios y actualizaciones a través de los canales informativos oficiales, con el objetivo de manejar de la mejor manera posible los horarios de suspensión del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios y sectores de Valledupar estarán sin energía por trabajos de Energua?

De acuerdo con la información proporcionada, los barrios Villa del Rosario Norte, San Joaquín, Obrero, Alfonso López, San Clemente y la urbanización Don Alberto serán los principales afectados en Valledupar. Además, áreas específicas como la carrera 9 entre calles 7A y 9 en San Carlos, desde la carrera 9 hasta la carrera 8 entre calles 8A y 9, y el barrio Novalito, también experimentarán la interrupción del servicio.

¿En qué horarios se suspenderá el servicio de energía eléctrica en Valledupar y El Paso?

Según Energua, en Valledupar el corte en el circuito Guatapurí 1 será de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que en el circuito Valledupar 4 la interrupción será entre 8:30 de la mañana y 1:15 de la tarde. En la zona rural de El Paso, el circuito La Loma 4 estará sin servicio desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Estos horarios son clave para los usuarios que deben organizar sus actividades ese día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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