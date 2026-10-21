Por: EL PILON SA

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El miércoles 21 de octubre, los 25 municipios del Cesar se sumaron de manera activa al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, una jornada clave para medir la capacidad de reacción ante situaciones de desastre. De acuerdo con fuentes oficiales citadas durante la actividad, la evaluación abarcó los instrumentos de planificación departamental, las estrategias de respuesta territorial y la coordinación de los actores involucrados en emergencias. En Valledupar, capital del departamento, los ejercicios integraron la evacuación del edificio de la Gobernación ante distintos escenarios de riesgo, como sismo e incendio, así como simulacros de rescate por vendaval liderados por la Alcaldía.

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Petra Romero Navarro, jefa de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, destacó la integración de todos los municipios desde las diez de la mañana, señalando que fue relevante para poner a prueba tanto el Plan Departamental de Gestión del Riesgo como las estrategias de respuesta previamente diseñadas. Romero Navarro remarcó el valor de este tipo de ejercicios porque permiten consolidar la coordinación y toma de decisiones entre entidades operativas y comunitarias, e impulsan la resiliencia en la región.

En el centro histórico de Valledupar, entidades públicas se reunieron en el Parque de las Madres para examinar rutas de salida y tiempos de evacuación durante el simulacro, según información consignada por autoridades como la Alcaldía y la Oficina Departamental. Por su parte, la glorieta Los Gallos fue escenario de un operativo liderado por la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo junto a Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y la Secretaría de Tránsito. Allí se simularon efectos de un vendaval, como caída de árboles y ramas, y la Junta Defensa Civil Manantial atendió varios incidentes: rescate de personas lesionadas en incidentes vehiculares y primeros auxilios, además de poner a prueba los protocolos para la protección animal durante emergencias y la activación de fondos territoriales.

Simultáneamente, en el edificio Alfonso López Michelsen, sede de la Gobernación del Cesar, se simuló el impacto de un sismo con daños estructurales y conato de incendio. Brigadistas evacuaron en cinco minutos al personal hacia la plazoleta María Concepción Loperena, mientras atendían a servidores con heridas simuladas y el Cuerpo de Bomberos intervenía para controlar la emergencia.

En palabras de Shaire Lucía Sánchez, líder de Gestión Humana de la Gobernación, la jornada permitió que servidores públicos y privados entrenaran su capacidad para actuar ante diferentes amenazas naturales o incidentes. A escala nacional, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, sugirió la posibilidad de duplicar este tipo de simulacros a partir del año 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se desarrolló el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 en Cesar?

El Simulacro Nacional se vivió de manera simultánea en los 25 municipios del Cesar, bajo la coordinación de entidades de gestión del riesgo y organismos de socorro. Las actividades incluyeron la evacuación ante emergencias como sismo e incendio en la Gobernación, así como simulacros de rescate y atención de personas heridas en puntos estratégicos de Valledupar, con especial énfasis en la coordinación interinstitucional y la evaluación de los protocolos de respuesta.

¿Qué es el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres?

El Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres es un instrumento de planificación que establece las estrategias y procedimientos que cada departamento debe seguir para prepararse y responder ante eventos que representen amenazas o peligros para la población. Su aplicación fue puesta a prueba durante el simulacro, evaluando tanto la organización como la articulación de los actores que intervienen frente a emergencias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.