Un sismo de magnitud 2,6 se registró este miércoles 21 de octubre de 2026 en el departamento del Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 12:32 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a 70 kilómetros.

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El evento fue localizado en las coordenadas 3,87° de latitud y -75,68° de longitud.

Aunque el reporte identifica a Chaparral como referencia, el epicentro se ubicó a 18 kilómetros de Roncesvalles, 23 kilómetros de San Antonio y 28 kilómetros de Chaparral, todos municipios del Tolima.

El SGC indicó que para la detección del temblor se utilizaron registros de siete estaciones sismológicas. El reporte tiene estatus automático y registra un RMS de 0,7 segundos y un gap de 122 grados.

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Por su magnitud, el movimiento fue considerado de baja intensidad. Hasta el momento del reporte no se entregaron detalles sobre daños materiales o personas afectadas por el sismo.

Este tipo de eventos son registrados constantemente por la red de monitoreo sísmico del país, que permite identificar la ubicación, profundidad y magnitud de los movimientos de tierra que se presentan en diferentes regiones de Colombia.

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