Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se vive un nuevo capítulo en su estrategia de preparación ante emergencias, con la realización del ‘Simulacro Bogotá 2026’, programado para el miércoles 21 de octubre desde las 10:00 a. m. Este ejercicio es una iniciativa clave para la ciudad, considerada un territorio multiamenaza, y busca evaluar cómo están funcionando las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y la capacidad de respuesta ante riesgos, especialmente después del reciente sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José de Palmar (Chocó), que ocasionó afectaciones en varias zonas del país, según información publicada en el portal Bogotá.gov.co.

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La participación en el simulacro es completamente voluntaria y está concebida para que hogares, comunidades, empresas, instituciones educativas y entidades públicas puedan adaptar la actividad según sus propias condiciones. Además, como resalta el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), no siempre es necesario evacuar: también es posible practicar acciones como la autoprotección o buscar refugios seguros, dependiendo del nivel de riesgo del lugar donde se encuentren las personas.

Uno de los puntos destacados por IDIGER es la importancia de incluir a toda la población en la preparación, incluyendo personas mayores, personas con discapacidad o movilidad reducida, y también a los animales de compañía. Contar con medidas de auxilio y cuidado previamente planeadas hace la diferencia en una situación real de emergencia. Durante los días previos al ‘Simulacro Bogotá 2026’, se han desarrollado simulaciones institucionales que han puesto a prueba la capacidad de coordinación y uso eficiente de recursos frente a otros posibles escenarios, como altas temperaturas, deterioro de la calidad del aire, interrupciones en el suministro de energía o incendios forestales.

Luego del simulacro, tanto los reportes como las autoevaluaciones permitirán, de acuerdo con IDIGER, reconocer fortalezas y áreas que requieren mayor atención para continuar fortaleciendo la preparación de la ciudad frente a eventuales emergencias. El proceso forma parte de la articulación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático y refleja la importancia de pasar de la recomendación a la práctica, asegurando que, en la eventualidad de una emergencia real, la ciudadanía esté mejor preparada y sepa cómo actuar para proteger la vida propia y la de quienes la rodean.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Simulacro Bogotá 2026 y para qué sirve en la preparación ante emergencias?

El Simulacro Bogotá 2026 es un ejercicio diseñado para poner a prueba las rutas de evacuación, puntos de encuentro y capacidad de respuesta de la ciudadanía ante situaciones de emergencia, como sismos. De acuerdo con IDIGER, estos simulacros permiten que las personas practiquen cómo actuar en caso de riesgo real, identifiquen qué aspectos mejorar y desarrollen conductas seguras para proteger la vida y la de su entorno.

¿Por qué es importante adaptar los simulacros de emergencias a las necesidades de diferentes grupos en Bogotá?

Es fundamental adaptar los simulacros para incluir a personas mayores, personas con discapacidad, movilidad reducida y animales de compañía, como enfatiza el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), porque cada grupo enfrenta riesgos y necesidades específicas. La preparación anticipada y la consideración de estos factores aumentan la efectividad de la respuesta ante una emergencia y fomentan una cultura de autoprotección incluyente en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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