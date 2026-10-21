Transmilenio tendrá cambios en varias estaciones de Bogotá con la implementación de una tecnología que busca reforzar los controles de ingreso y detectar fallas en las puertas con mayor rapidez. La intervención se desarrollará por etapas y abarcará puntos de diferentes corredores del sistema, con el propósito de mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio.

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La primera fase del proyecto contempla estaciones de la avenida Caracas, la Autopista Norte y la calle 80, donde actualmente operan puertas de vidrio con mecanismos electromecánicos tradicionales. Posteriormente, se prevé intervenir otras 20 estaciones ubicadas en corredores como la carrera 68, la avenida Ciudad de Cali, la avenida de Las Américas, la Autopista Sur, en Soacha, y la avenida Caracas.

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¿Qué cambiará en Transmilenio?

Uno de los principales cambios será la implementación de un Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Puertas, diseñado para coordinar estos mecanismos con los buses y el centro de gestión. Según la información entregada por la Alcaldía, la tecnología permitirá supervisar el estado de las puertas y facilitar la identificación de inconvenientes que puedan afectar el ingreso de los pasajeros.

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Actualmente, la sincronización depende de señales de radiofrecuencia que los conductores deben activar manualmente después de seleccionar el tipo de puerta. Además, las fallas suelen detectarse cuando los trabajadores en campo o los usuarios informan sobre ellas. Con el nuevo sistema, será posible registrar aperturas, cierres, bloqueos y problemas relacionados con el suministro eléctrico.

La tecnología también contará con cámaras y sensores capaces de reconocer las placas de los buses y verificar qué tan cerca se encuentran antes de habilitar la apertura correspondiente. A esto se sumarán botones luminosos y asistencia auditiva para solicitar la apertura en situaciones excepcionales de falla, con el objetivo de atender estos casos sin comprometer la seguridad operacional.

Con estas medidas, el Distrito busca dificultar el ingreso irregular al sistema y responder de manera más oportuna ante los problemas técnicos. Sin embargo, todavía no se ha definido una meta de reducción de colados ni una fecha para completar la intervención en las 49 estaciones contempladas en el proyecto.

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