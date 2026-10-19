Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

Detrás de la reventa ilegal de pasajes de Transmilenio habría algo más que personas que facilitan el ingreso irregular al sistema. Según testimonios recogidos por Testigo Directo, la disputa por controlar este negocio habría enfrentado a dos grupos conocidos como Los Mickeys y Los Costeños.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las fuentes consultadas, la disputa se habría intensificado por el control de estaciones del centro de Bogotá y las ganancias que deja la reventa.

Uno de los testimonios señala que, tras el homicidio de un hombre identificado como Juan David, se habrían producido acciones de retaliación entre integrantes de los grupos enfrentados.

(Vea también: Susto en la calle 26 de Bogotá: reportan a hombre tendido en carril de Transmilenio)

Lee También

Luego de estos hechos violentos, según la versión de las fuentes, Los Mickeys habrían tomado el control de este negocio en estaciones como San Fasón y La Sabana.

Estas versiones no equivalen, por sí solas, a una determinación judicial sobre los responsables de los hechos.

Sus ingresos serian $1.500.000 diarios revendiendo pasajes

Desde Transmilenio advierten que la reventa de pasajes puede convertirse en una fuente de ingresos para estructuras delincuenciales.

Otro de los entrevistados estima que algunas personas podrían obtener entre 800.000 mil y 1.500.000 de pesos diarios, según el testimonio oficial.

Para comprobar cómo funciona la operación, el equipo periodístico recorrió varias estaciones mencionadas por las fuentes. Allí encontró grupos de revendedores que, presuntamente, pertenecerían a Los Mickeys y que facilitaban el ingreso de usuarios al trasporte mediante el uso irregular de accesos para personas con discapacidad.

En una de las estaciones se contabilizó cerca de una decena de personas dedicadas a esta actividad, cobrando un pasaje en $2.000 pesos. La práctica no se limitaría a la evasión del pago. El concejal consultado advierte que bloquear los torniquetes para permitir el ingreso de terceros puede constituir una conducta ilegal que afecta los recursos del sistema.

Otros crímenes que se les atribuye

Además, las fuentes señalan posibles conexiones entre algunos revendedores y otras actividades delictivas, como el hurto y el microtráfico.

La investigación también encontró denuncias relacionadas con el robo de gorras conocidas como “Vieja Guardia”, prendas de colección cuyo valor, según el creador de contenido Felipe León, puede alcanzar varios millones de pesos. Su precio las habría convertido en un objetivo para los ladrones y, según su testimonio, algunos de estos hurtos han terminado en hechos violentos.

(Lea también: Policía de Bogotá captura a dos presuntos asaltantes tras robo a jóvenes en TransMilenio en Kennedy)

Aunque algunos integrantes de los grupos mencionados han sido capturados en operativos anteriores, a los pocos días son dejados en libertad y durante el recorrido periodístico se observaron revendedores en estaciones como La Sabana y San Facón. En la estación Jiménez, en cambio, se encontró a otro grupo dedicado a la misma actividad.

La presencia de estos grupos en diferentes estaciones deja al descubierto un negocio que, detrás de unos cuantos miles de pesos por pasaje, podría esconder una estructura mucho más grande. Mientras las autoridades intentan frenar estas prácticas, los revendedores siguen apareciendo en distintos puntos de TransMilenio.

* Pulzo.com se escribe con Z