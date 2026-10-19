Por: Portal Bogotá

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El panorama laboral en Bogotá presenta una nueva alternativa dirigida a quienes se encuentran en la búsqueda de empleo. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de Bogotá, la Agencia Distrital de Empleo implementó una estrategia cercana a la ciudadanía a través de su Unidad Móvil de Atención. Esta iniciativa tiene como objetivo viajar por las diferentes localidades y barrios, conectando a bogotanos y bogotanas con oportunidades laborales concretas.

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Recientemente, el Distrito ha enfocado sus esfuerzos en llevar una amplia oferta de trabajo a la localidad de Usme. Según datos oficiales recogidos en la página del Distrito, la Unidad Móvil estará disponible en Usme entre el 19 y el 24 de octubre de 2026. Esta presencia temporaria tiene como punto de encuentro el Centro Comercial Altavista, ubicado en la carrera 1 # 65D - 58 sur, en el sector de Ciudadela Nuevo Milenio, justo frente al portal de TransMilenio. Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Durante su visita, la Unidad Móvil no solo permite a los asistentes registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, sino también recibir orientación ocupacional y acceder a varias vacantes y ofertas de formación. Además, existe un espacio especial para empresarios, a quienes se les ofrece asesoría. Toda esta información fue confirmada en la comunicación publicada por el Distrito en su página web oficial.

El programa no se limita a Usme; la idea es que la Unidad Móvil recorra diferentes localidades durante las próximas semanas, acercando así el acceso al empleo a más barrios de Bogotá. Para quienes deseen estar informados sobre las fechas y lugares futuros de atención, el canal sugerido es Portal Bogotá y los interesados pueden suscribirse también al canal de WhatsApp de la Agencia Distrital de Empleo, alternativas mencionadas en el texto de origen.

De esta manera, la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" sigue abriendo opciones para quienes buscan una oportunidad y para empresarios interesados en fortalecer sus equipos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se encuentra ubicada la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en Usme?

De acuerdo con la información oficial publicada en el portal de Bogotá, la Unidad Móvil se ubica en el Centro Comercial Altavista, que está en la carrera 1 # 65D - 58 sur, sector Ciudadela Nuevo Milenio, frente al portal de TransMilenio.

¿Qué es el Servicio Público de Empleo y qué servicios ofrece durante la jornada de la Unidad Móvil en Usme?

El Servicio Público de Empleo es una plataforma estatal que facilita la inscripción de hojas de vida, conecta a los buscadores de empleo con vacantes disponibles y orienta en temas de formación y ocupación. En el marco de la jornada en Usme, la Unidad Móvil permite acceder a estos servicios y ofrece, además, asesoría especial para empresarios que busquen talento en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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