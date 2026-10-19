Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha dado un paso significativo en materia de sostenibilidad y manejo responsable del agua con la reciente autorización otorgada a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para el reúso de aguas residuales tratadas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre (PTAR Salitre). De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la decisión fue tomada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad encargada de regular el licenciamiento ambiental en el país, mediante la Resolución No. 002756 del 13 de octubre de 2026. Esta concesión le permite a la EAAB utilizar hasta 77 litros por segundo de agua residual tratada, que estarán destinadas exclusivamente a actividades industriales que no requieren agua potable.

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La resolución contempla una vigencia de ocho años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, y autoriza la implementación de un sistema especializado para la captación, derivación y conducción del recurso desde la PTAR Salitre, basándose en los diseños previamente presentados por la empresa. Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, expresó su agradecimiento tanto a la ANLA como al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por respaldar esta iniciativa, destacando su importancia para fortalecer la seguridad hídrica de Bogotá y su región aledaña.

Esta medida representa una respuesta concreta a los desafíos del cambio climático, incluyendo el fenómeno de El Niño 2026, que ha puesto en jaque los sistemas tradicionales de abastecimiento de agua en la ciudad. Según la gerente de la EAAB, el reúso de estas aguas residuales tratadas permitirá disminuir la presión sobre el suministro de agua potable, lo cual resulta fundamental en tiempos de sequía y crisis ambiental.

La EAAB ha identificado distintas posibilidades para el uso de esta agua residual tratada en actividades industriales, como la fabricación de concreto y asfalto, la limpieza de fachadas, la refrigeración de centros de datos, el riego de jardines y la limpieza de vías. Además, varias entidades públicas y privadas, incluyendo la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), el Jardín Botánico de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Metro Línea 1 y la empresa Cemex, han manifestado su interés en utilizar este recurso para sus operaciones.

Este avance no solo marca un hito en la gestión sostenible de los recursos hídricos en Bogotá, sino que también posiciona a la ciudad como referente en la búsqueda de alternativas innovadoras frente a los desafíos medioambientales actuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la concesión otorgada por la ANLA para el reúso de aguas residuales tratadas en Bogotá?

La concesión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) permite a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá utilizar por ocho años las aguas residuales tratadas de la PTAR Salitre en actividades industriales, bajo condiciones técnicas y siguiendo los diseños aprobados para captar, derivar y conducir el recurso, sin afectar el consumo de agua potable.

¿Qué usos tendrán las aguas residuales tratadas de la PTAR Salitre autorizadas para el reúso en Bogotá?

Las aguas residuales tratadas serán utilizadas en procesos industriales, como la fabricación de concreto, asfalto, limpieza de fachadas, refrigeración de centros de datos, riego de jardines y limpieza de vías, además de estar a disposición de entidades públicas y privadas interesadas, sin ser aptas para el consumo humano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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