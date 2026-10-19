Por: El Espectador

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Vanessa Vera, de 46 años, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de resultar gravemente herida al intervenir en un aparente caso de violencia intrafamiliar registrado en el barrio Barrancas, en Usaquén. De acuerdo con la información brindada por sus familiares, los hechos sucedieron en la madrugada del 17 de octubre, cuando Vera escuchó llamados de auxilio que provenían de un apartamento vecino y decidió acercarse para conocer la situación.

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Según el relato citado por su entorno cercano, luego de tocar la puerta de la vivienda implicada, Vera fue atacada por un hombre que, presuntamente, estaba agrediendo a su pareja dentro del apartamento. La herida ocasionada en la tráquea le causó un daño serio en las cuerdas vocales y una hemorragia considerable. Esto derivó en su traslado de urgencia a un centro médico, donde también sufrió un infarto y debió ser reanimada por el personal de salud. Como han detallado sus familiares, su pronóstico actual sigue siendo reservado: Vanessa presenta complicaciones en varios órganos y dificultades de coagulación, y hasta el momento no ha recobrado la conciencia luego de la cirugía de emergencia.

El ataque sucedió dentro de un conjunto residencial en Barrancas, al norte de Bogotá. Personas del sector contaron que Vera, luego de escuchar el pedido de ayuda, salió de su apartamento, tocó la puerta contigua y fue herida con un cuchillo en el pasillo. Posteriormente, residentes del lugar la auxiliaron antes del arribo del personal médico. La familia solicita apoyo de las autoridades para dar con el responsable.

Las versiones conocidas, avaladas por testigos y vecinos, apuntan a que el presunto agresor salió del sector acompañado de la mujer agredida y varios menores de edad, aunque las circunstancias de su salida y si hubo intimidaciones adicionales aún no han sido plenamente confirmadas. De momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre capturas o cargos y la investigación continúa. El abogado de la familia busca que el caso sea calificado, al menos, como tentativa de homicidio, aunque la decisión final corresponde a la Fiscalía.

Todo esto ocurre en el contexto de una ciudad que ha reportado, solo en el primer semestre de 2026, 25.660 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género, un incremento del 8,8% en comparación con el año anterior, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual (SIVIM). De los casos nuevos, el 65,2% corresponde a mujeres, y entre víctimas adultas, ellas representan el 83,7%. Estas cifras son registros del sistema de salud y no necesariamente denuncias ante la justicia.

¿Qué orientación y líneas de ayuda existen en Bogotá para víctimas de violencia intrafamiliar?

En Bogotá, el Distrito recomienda llamar a la Línea de Emergencias 123 ante cualquier riesgo inminente para la vida o integridad, donde opera la estrategia Agencia MUJ. Para asesoría jurídica, psicosocial o de salud, la Línea Púrpura Distrital está disponible 24 horas en el 01 8000 112 137 y en WhatsApp 300 755 1846. También se puede recurrir a la Línea Nacional 155 y a las comisarías de familia, aunque ninguna de estas reemplaza el llamado urgente al 123 en situación de peligro.

¿Qué es el SIVIM en relación con la violencia intrafamiliar y de género?

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual (SIVIM) es una herramienta institucional usada para registrar, monitorear y analizar los casos reportados de violencia intrafamiliar, de género y sexual, según datos oficiales. SIVIM recopila información registrada por el sistema de salud, que sirve como base técnica para valorar la magnitud, tendencias y características de estos hechos en la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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