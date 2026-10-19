Una mujer identificada como Vanessa Vera permanece en estado crítico en un centro asistencial de Bogotá, luego de recibir una herida con arma cortopunzante en la tráquea cuando intentaba auxiliar a una vecina que, al parecer, pedía ayuda desde un apartamento del barrio Barrancas, en el norte de la ciudad.

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De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, el hecho ocurrió durante la madrugada del 17 de octubre de 2026. Según el relato de los familiares de la víctima al medio de comunicación, Vera se encontraba en su vivienda cuando escuchó los gritos provenientes de un apartamento cercano.

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Ante la situación, la mujer decidió acercarse a la puerta para averiguar qué estaba sucediendo. Sin embargo, cuando intentó intervenir, habría sido atacada con un cuchillo por un hombre que se encontraba en el lugar.

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La agresión le provocó una lesión en la tráquea que también comprometió sus cuerdas vocales. Según el testimonio de una de sus hermanas, entregado a Noticias Caracol, Vanessa perdió una cantidad considerable de sangre antes de recibir atención médica.

La gravedad de la herida habría causado complicaciones durante el traslado y la atención hospitalaria. Según la información divulgada por Noticias Caracol, la mujer sufrió un infarto asociado a la pérdida de sangre, pero los profesionales de la salud lograron reanimarla y trasladarla a cirugía de urgencia.

Pese a la intervención, su estado de salud continúa siendo delicado. La familia indicó que las afectaciones en varios órganos y los problemas de coagulación han dificultado su recuperación.

Además, según lo reportado por el noticiero, Vanessa no había recuperado la consciencia después de la cirugía. Sus allegados también habrían recibido una advertencia médica sobre las posibles secuelas neurológicas que podría enfrentar si despierta, debido a la gravedad de su condición. Mientras permanece bajo observación, sus familiares esperan que evolucione favorablemente y que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

Tras la agresión, los testimonios recopilados en el sector se convirtieron en parte de las diligencias para identificar al responsable. Según las versiones conocidas por la familia, el hombre señalado por el ataque se habría encerrado inicialmente en el apartamento y, posteriormente, habría abandonado el barrio junto con su pareja y sus hijos menores de edad.

Los familiares de Vera manifestaron que desconocen el paradero de estas personas y señalaron que su salida del sector se habría producido en medio de presuntas amenazas.

Por ahora, las autoridades adelantan la recopilación de testimonios y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos, establecer las circunstancias de la agresión y ubicar al presunto responsable.

El abogado que representa a los allegados de Vanessa informó a Noticias Caracol que solicitará que la investigación contemple, como mínimo, el delito de homicidio en grado de tentativa.

No obstante, la calificación jurídica de los hechos dependerá de las pruebas recopiladas y de las decisiones que adopten las autoridades competentes durante el proceso.

¿Dónde denunciar casos de violencia contra las mujeres en Bogotá?

El caso también pone de relieve la importancia de reportar oportunamente situaciones de violencia, amenazas o posibles agresiones que puedan poner en riesgo la vida de una persona.

La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá cuenta con canales de orientación y atención para mujeres víctimas de violencia y para personas que conocen este tipo de situaciones.

Estos son algunos de los servicios disponibles:

Línea de emergencias 123: para reportar situaciones de peligro inmediato que requieran la intervención de las autoridades.

Línea Púrpura Distrital: ofrece orientación gratuita a mujeres mayores de edad y a personas que conocen casos de violencia. Se puede contactar a través del número 01 8000 112 137.

WhatsApp de la Línea Púrpura: +57 300 755 1846, para solicitar orientación.

Estos canales pueden facilitar el acceso a información sobre rutas de atención, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial, según las necesidades de cada caso.

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Ante una situación en la que existan armas, amenazas o peligro inminente, la recomendación es priorizar la seguridad y comunicarse con los servicios de emergencia, evitando exponerse a una confrontación directa.

Por ahora, la investigación por la agresión contra Vanessa Vera continúa, mientras su familia permanece a la espera de una evolución favorable de su estado de salud y de avances que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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