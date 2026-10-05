Momentos de angustia vivió una familia durante la madrugada del sábado 3 de octubre en Bucaramanga, luego de que un incendio se desatara en una vivienda del barrio La Joya, donde se encontraban una mujer y sus dos hijos.

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De acuerdo con información entregada por la Policía a Blu Radio, antes de que comenzara la emergencia la mujer había alertado sobre la presencia de su expareja, quien aparentemente intentaba ingresar al inmueble.

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Minutos después, los uniformados que acudieron al lugar encontraron la vivienda envuelta en llamas y escucharon llamados de auxilio provenientes del interior.

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Ante la emergencia, los policías que llegaron primero al sitio alertaron a los vecinos y realizaron labores para intentar ayudar a las personas que permanecían atrapadas dentro de la casa, mientras llegaban los organismos de emergencia.

Posteriormente, unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga ingresaron al inmueble y lograron rescatar con vida a la mujer y a sus dos hijos. Los tres habían conseguido refugiarse en la parte posterior de la vivienda, una decisión que, según la información conocida, habría contribuido a evitar consecuencias aún más graves.

Sin embargo, la exposición al humo y a los gases producidos por la combustión les ocasionó afectaciones que requirieron atención médica.

🔥 Investigan incendio de vivienda con tres personas adentro en La Joya. Una casa resultó gravemente afectada tras un voraz fuego en este sector de Bucaramanga; los ocupantes lograron ser evacuados a tiempo. Las autoridades verifican si las llamas fueron provocadas. #Bucaramanga #Santander #Judicial #UltimaHora — @Bucaramanganoticias (@Bganoticias1) October 4, 2026

Edgar Ochoa, integrante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, explicó que al llegar encontraron un incendio generalizado en el primer piso. La sala era uno de los sectores más afectados, mientras que el fuego también alcanzó el segundo nivel de la vivienda. Allí había elementos de madera que facilitaron la propagación de las llamas.

Las características del inmueble también dificultaron el ingreso de los organismos de emergencia, que finalmente lograron llegar hasta donde se encontraban los integrantes de la familia. Una vez fueron evacuados, la mujer y sus dos hijos fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander para recibir atención.

Según el reporte conocido por Blu Radio, la madre y el niño, de 5 años, evolucionaron favorablemente y ya fueron dados de alta. La situación es diferente para la hija mayor, una adolescente de 16 años, quien permanece hospitalizada debido a las afectaciones ocasionadas por la inhalación de humo y gases durante el incendio.

Mientras la mujer y el menor pudieron regresar a casa, la adolescente continúa bajo observación médica.

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que el incendio habría sido provocado intencionalmente.

La mujer señaló a su expareja como el presunto responsable de iniciar el fuego. Por ahora, esta versión hace parte de la investigación y deberá ser corroborada por las autoridades.

Ante el señalamiento, se activaron diferentes mecanismos institucionales para proteger y atender a la mujer y sus hijos, con la participación de unidades de la Patrulla Púrpura, Infancia y Adolescencia y Policía Judicial. La Policía también indicó que el hombre buscado tendría antecedentes relacionados con violencia intrafamiliar y que anteriormente habría sido capturado por delitos relacionados con violencia intrafamiliar y fraude a resolución judicial.

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Ahora la Policía Judicial adelanta las diligencias necesarias para establecer qué ocurrió antes de que comenzaran las llamas y determinar si la expareja de la mujer tuvo alguna participación en el incendio. Las autoridades deberán establecer, entre otros aspectos, cómo se inició el fuego, qué ocurrió durante los minutos previos a la emergencia y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la familia a quedar atrapada dentro de la vivienda.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se puede atribuir judicialmente la responsabilidad del incendio al hombre señalado por la mujer. La emergencia dejó a una familia afectada, con una adolescente todavía hospitalizada, mientras las autoridades avanzan tanto en el esclarecimiento de los hechos como en las medidas de protección para la mujer y sus hijos.

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