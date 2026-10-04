Seis jóvenes resultaron heridos en medio de un ataque ocurrido en Palermo, Huila, donde además fueron quemadas siete motocicletas que estaban estacionadas en inmediaciones del proyecto inmobiliario Costa Rica, sobre la vía que conduce hacia Teruel.

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El hecho ocurrió mientras un grupo de jóvenes se encontraba en la zona participando en piques en moto. El alcalde de Palermo, Kleyver Oviedo Farfán, se pronunció este viernes, 2 de octubre, después de un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron las autoridades.

Según explicó el mandatario, en el lugar había nueve jóvenes, entre ellos dos menores de 17 años, y las motocicletas estaban alineadas cuando se produjo el ataque.

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“Hemos podido determinar que había nueve jóvenes, dos de 17 años; estaban alineadas estas motocicletas. La hipótesis que se está manejando es que alguien se les acercó y les empezó a disparar”, señaló Oviedo.

Cinco de los seis heridos tuvieron que ser trasladados a Neiva para recibir atención médica. Hasta el momento del pronunciamiento del alcalde no se habían reportado víctimas mortales.

🚨 ATENCIÓN | PALERMO, HUILA

Sujetos armados habrían irrumpido en una zona donde se realizaban piques ilegales de motocicletas, intimidando a los asistentes y posteriormente incinerando varias motos estacionadas en el lugar. 🔥🏍️ Las autoridades investigan lo ocurrido y aún se… pic.twitter.com/F9EPAJBpfc — 𝕲𝖚𝖘. 『X』 (@CapGusXMan) October 2, 2026

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Las autoridades también intentan establecer qué tipo de arma fue utilizada durante el ataque, pues todavía se analiza si las heridas fueron provocadas con un arma de fuego o con perdigones.

Investigan quién atacó a los jóvenes

En redes sociales circulan versiones que relacionan el ataque con el malestar de algunos habitantes por los piques ilegales. Según esas versiones, que no han sido confirmadas por las autoridades, algunos vecinos habrían acudido a un grupo armado para intervenir frente a estas actividades y este habría terminado atacando a los jóvenes.

Por ahora, las autoridades no han establecido quién disparó contra el grupo ni quién incendió las siete motocicletas.

El alcalde manifestó su preocupación por los hechos y recordó que la administración ha adelantado campañas para prevenir los piques, así como el consumo de sustancias psicoactivas asociado a estas actividades. También pidió a los habitantes evitar el tránsito de motocicletas después de las 10 de la noche.

El ataque ocurre, además, en una zona sobre la que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta en julio por la expansión del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.

El organismo advirtió sobre riesgos para la población civil en municipios como Palermo, Neiva, Aipe, Santa María y Teruel, debido a la presencia del Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González.

La Defensoría también alertó sobre la imposición de normas de movilidad y horarios por parte de estructuras armadas ilegales. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de que ese grupo tenga relación con el ataque contra los jóvenes que participaban en los piques.

Las autoridades continúan con la investigación para establecer los responsables y las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

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