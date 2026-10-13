Por: EL PILON SA

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Durante el puente festivo del Día de la Raza, que coincidió con la culminación de la semana de receso escolar, la Policía Metropolitana de Valledupar desplegó cerca de 2.000 uniformados en corredores viales, puntos de ingreso y salida, balnearios y zonas turísticas de alta concurrencia, con el objetivo de fortalecer los operativos de control y prevención. De acuerdo con el balance presentado por la institución, estas acciones permitieron mantener la vigilancia en diferentes espacios urbanos y rurales del municipio.

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En el ámbito de la seguridad y el orden público, las autoridades informaron la captura de 12 personas: nueve en flagrancia y tres por orden judicial. Según el reporte oficial, los procedimientos estuvieron asociados a delitos como el porte y tráfico de estupefacientes, hurtos en establecimientos comerciales, fabricación y tenencia ilegal de armas de fuego y un caso relacionado con presuntos actos sexuales cometidos contra una persona menor de 14 años. Durante las labores de registro e inspección, la Policía incautó dos armas de fuego y cuatro armas traumáticas modificadas, y recuperó dos vehículos y cuatro motocicletas que figuraban como robadas.

A través de la línea de emergencias 123 y del Centro Automático de Despacho, la ciudadanía reportó un total de 420 incidentes. Entre los casos más frecuentes se encuentran 85 reportes por perturbación de la tranquilidad pública, particularmente por el alto volumen de la música en algunos barrios; 88 por riñas en espacios públicos; 68 solicitudes de patrullaje preventivo y 44 episodios de violencia intrafamiliar. De acuerdo con el balance, en desarrollo de la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se impusieron 126 medidas correctivas: 79 por comportamientos que pusieron en riesgo la vida y la integridad física, y 45 por afectaciones al cuidado y conservación del espacio público.

A pesar de los dispositivos de seguridad, el festivo finalizó con dos muertes: una por violencia y otra por un siniestro vial. En el corregimiento de Río Seco, cerca de un comercio, falleció Álvaro López Serna, de 51 años, tras intervenir en una riña y recibir graves heridas con arma cortopunzante. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación asumieron el caso. Además, se reportó la muerte de Alfrain Martínez, de 36 años, quien perdió la vida luego de estrellar su motocicleta contra un árbol en la vía entre Codazzi y La Paz.

El movimiento de viajeros fue intenso por diferentes medios. Según la Policía, se movilizaron 23.488 vehículos por las rutas de acceso local, mientras que el aeropuerto Alfonso López Pumarejo operó 26 vuelos con cerca de 3.000 pasajeros. En la jornada, hubo múltiples controles de tránsito; se impusieron 60 comparendos e inmovilizaron 47 automotores en áreas urbanas e intermunicipales, y 167 comparendos nacionales con más de 130 vehículos y motocicletas detenidas por infracciones diversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué balance dejó la Policía Metropolitana de Valledupar durante el puente festivo del Día de la Raza?

El balance presentado por la Policía Metropolitana de Valledupar refleja la detención de 12 personas relacionadas con diferentes delitos, la incautación de armas, la recuperación de vehículos robados y la imposición de más de 120 medidas correctivas en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Además, reportó la atención de 420 incidentes ciudadanos y dos muertes violentas, una por riña y otra por accidente de tránsito.

¿Qué acciones preventivas y de control implementó la Policía durante la semana de receso escolar en Valledupar?

Durante la semana de receso escolar y el festivo, la Policía Metropolitana de Valledupar desplegó alrededor de 2.000 uniformados en puntos estratégicos, realizó controles en corredores viales, zonas turísticas e implementó operativos de patrullaje urbano y rural. También atendió denuncias a través de la línea 123 y el Centro Automático de Despacho, lo que permitió una reacción oportuna frente a disturbios, riñas y actos que comprometían la seguridad ciudadana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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