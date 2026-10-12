Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La situación de violencia contra los adultos mayores en Colombia ha vuelto a encender las alarmas, especialmente tras el caso de doña Blanca Pardo, una mujer de 72 años que falleció en circunstancias que aún están siendo investigadas en Santa Bárbara, Nariño. Según información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, divulgada por el director Ariel Cortés, entre enero y julio de 2026 se reportaron 3.172 casos de lesiones en personas mayores de 60 años, un aumento respecto a los 2.874 casos evidenciados en el mismo periodo de 2025. Estos datos de Medicina Legal fueron difundidos mientras avanza la investigación sobre la muerte de Blanca Pardo, situación que ha llevado a poner la lupa sobre las condiciones que enfrenta esta población en el país.

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El incremento de 298 casos de lesiones en un solo año refleja la gravedad de la problemática social que sufren los adultos mayores en Colombia. Sin embargo, en contraste con ese aumento, las cifras de homicidios de personas de la tercera edad presentaron una leve disminución en el mismo lapso. Según informó la misma entidad, entre enero y julio de 2025 se registraron 409 homicidios de adultos mayores, cifra que descendió a 397 en el mismo periodo de 2026.

Adicionalmente, los presuntos delitos sexuales contra personas mayores de 60 años evidencian otro aspecto crítico. De acuerdo con los registros anuales de Medicina Legal, en 2024 se contabilizaron 138 casos y en 2025 la cifra solo aumentó en uno, llegando a 139. Ariel Cortés precisó que el 80 % de las víctimas de estos delitos son mujeres, mientras el 20 % corresponde a hombres, lo que pone de manifiesto una especial vulnerabilidad en la población femenina adulta mayor.

En el caso específico de Blanca Pardo, aún hay aspectos sin esclarecer. Medicina Legal remitió ya un informe preliminar a la Fiscalía General de la Nación, y el dictamen definitivo sigue pendiente de los análisis de laboratorio. Según afirmó Cortés en entrevista con Mañanas Blu, dificultades operativas en los laboratorios de la Regional Suroccidente en Cali obligaron a trasladar muestras a otra ciudad, lo que retrasó los resultados. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si hubo violencia sexual en la muerte de Blanca Pardo, ya que las cifras nacionales no permiten concluir sobre casos individuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha dicho Medicina Legal sobre la violencia contra adultos mayores en Colombia?

Medicina Legal, a través de su director Ariel Cortés, ha alertado sobre el aumento de casos de lesiones en adultos mayores en Colombia, reportando 3.172 situaciones entre enero y julio de 2026 frente a las 2.874 del año anterior. Además, indicó que aunque los homicidios en esta población decrecieron ligeramente, el país enfrenta una problemática persistente de violencia, particularmente contra las mujeres de la tercera edad, quienes representan el mayor porcentaje de víctimas en delitos sexuales.

¿Qué avances hay en la investigación de la muerte de Blanca Pardo en Nariño?

La muerte de Blanca Pardo continúa bajo investigación. Medicina Legal ya envió un dictamen preliminar a la Fiscalía General de la Nación, pero se espera que el informe definitivo se entregue próximamente, una vez se terminen los análisis de laboratorio retrasados por problemas operativos en la regional de Cali. Hasta ahora, la entidad no ha confirmado si hubo violencia sexual en este caso específico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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