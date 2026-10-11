Por: Caracol TV

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Un juez de control de garantías ordenó el encarcelamiento preventivo de tres personas señaladas de participar en un aparente caso de explotación sexual dentro de un estudio clandestino de transmisiones digitales en Norte de Santander. Según la información presentada durante el proceso, la medida legal se aplica a dos ciudadanos venezolanos y a la madre de una adolescente, quien figura como presunta víctima. Estas personas habrían instrumentalizado a dos mujeres, una joven de 19 años y una adolescente de 16, en un local no autorizado situado en el municipio de Villa del Rosario. La Fiscalía General de la Nación explicó que los hechos investigados ocurrieron entre los meses de agosto y octubre de 2025 en un inmueble que fue acondicionado de manera ilícita para el desarrollo de las actividades.

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De acuerdo con el expediente, las víctimas eran trasladadas a este lugar, donde debían cumplir jornadas obligatorias de trabajo y sostener interacción directa, a través de transmisiones en vivo, con usuarios conectados en línea. El objetivo principal de estas transmisiones consistía en recaudar dinero, el cual era cobrado expresamente en dólares estadounidenses. Los hermanos Carlos Alberto Colina Herrera y Carlos José Colina Herrera, ambos de nacionalidad venezolana, han sido identificados por la investigación como los supervisores directos de las operaciones. Estos hombres, según las autoridades, monitoreaban constantemente las conductas de las jóvenes y les imponían sanciones económicas en caso de que no acataran las reglas internas establecidas para el lugar.

Un punto especialmente delicado del caso implica a la madre de la menor de 16 años. De acuerdo con lo explicado por la Fiscalía, la mujer habría consentido que su hija participara en las actividades del sitio, además de facilitar su sometimiento a actos de índole sexual. Según las audiencias, la mamá contactó a una intermediaria mediante una plataforma digital, y a través de esa comunicación estableció un acuerdo: la adolescente recibiría pagos calculados bajo porcentajes, que dependían de la intensidad y el tipo de acción ejecutada ante las cámaras durante las transmisiones. Por estos hechos, la Fiscalía formuló cargos por trata de personas agravada y por la utilización de medios de comunicación para ofertar actividades sexuales con menores de edad.

Durante el desarrollo de la diligencia judicial, ninguno de los señalados aceptó los hechos. Sin embargo, el juez determinó que los tres permanezcan detenidos en un establecimiento carcelario mientras avanza la investigación. La información aquí reseñada corresponde a la Fiscalía General de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionaba el estudio de transmisiones clandestinas de Villa del Rosario?

Según la Fiscalía General de la Nación, el estudio fue adaptado de manera ilícita en un inmueble del municipio de Villa del Rosario donde se conducía a las víctimas para cumplir jornadas obligatorias. Las jóvenes interactuaban en transmisiones digitales en vivo con usuarios en línea que pagaban en dólares, y estaban bajo la supervisión directa de los hermanos Carlos Alberto Colina Herrera y Carlos José Colina Herrera. La administración también castigaba económicamente cualquier incumplimiento de las reglas, y la captación de las víctimas se realizó por medio de acuerdos con sus familiares y mediante plataformas digitales.

¿Qué delitos se imputaron a los acusados por la Fiscalía General de la Nación?

La Fiscalía General de la Nación les formuló cargos específicos por trata de personas agravada y por la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. La medida legal se tomó luego de recopilar información y pruebas que vinculan a los tres imputados con la organización y ejecución de las actividades ilícitas en el estudio clandestino de Norte de Santander.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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