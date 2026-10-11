Por: EL PILON SA

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El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, aprovechó un evento en el corregimiento Valencia de Jesús para referirse públicamente a la controversia que rodea la venta de 31 bienes del municipio al 1 % de su valor estimado. Orozco señaló que, ante la gravedad de los hechos conocidos relacionados con la venta de vehículos y otros bienes muebles, pidió un informe detallado sobre el proceso. El alcalde aseguró que documentó cada etapa de la enajenación para poner la información a disposición de las autoridades competentes, permitiendo así aclarar posibles irregularidades.

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La polémica fue reportada por el exconcejal Jhon Díaz Carpio, quien en sus redes sociales denunció que, mediante un proceso de enajenación, el municipio vendió un lote de 33 activos públicos por un valor total de 31 millones de pesos a Deimer Cárdenas Castillo, contratista beneficiado en este proceso. Carpio detalló que, según el avalúo, estos activos tenían un valor cercano a los 3.072 millones de pesos; por eso, cuestionó que se hayan vendido por solo el 1 % de dicha cifra. El exconcejal centró su acusación en la venta de una Toyota Prado TXL modelo 2013, que fue traspasada por un valor aproximado de 2,5 millones de pesos.

Carpio criticó que, de acuerdo con la guía de precios de Fasecolda, ese vehículo debería tener un precio de entre 126 y 184 millones de pesos, lo que evidencia, según él, una gran disparidad frente al valor transado. Aseguró también que no existió un avalúo comercial, sino que se aplicó una fórmula de salvamento, distinta al valor real en el mercado. El exconcejal señaló contradicciones en el proceso contractual y la falta de experiencia de la empresa adjudicataria, que fue creada recientemente en el Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública).

Tras la denuncia, la Fiscalía General de la Nación abrió una iniciativa investigativa para examinar la legalidad del proceso. De acuerdo con un especialista en derecho citado en la información, esta acción es un paso inicial rutinario en el cual la entidad busca verificar si los hechos reportados son ciertos y no corresponden a informaciones falsas, antes de avanzar a la apertura de un proceso formal.

El pronunciamiento de las autoridades y los procedimientos en curso buscarán esclarecer si hubo o no irregularidades y, en caso afirmativo, determinar las responsabilidades pertinentes de los involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se considera irregular la venta de bienes en Valledupar al 1 % de su valor?

La venta de bienes públicos del municipio de Valledupar al 1 % de su valor es considerada irregular porque el avalúo oficial estableció que los activos alcanzaban los 3.072 millones de pesos y fueron vendidos por solo 31 millones. De acuerdo con el denunciante, este precio es sumamente inferior al valor de mercado e incluso, en el caso de la Toyota Prado TXL modelo 2013, el precio fijado dista mucho de las referencias comerciales de Fasecolda. Estas diferencias alimentan las sospechas de un proceso contractual poco transparente y con posibles inconsistencias legales.

¿Qué es una 'iniciativa investigativa' de la Fiscalía General de la Nación?

Una “iniciativa investigativa” es una etapa preliminar, mencionada por un especialista en derecho, en la que la Fiscalía General de la Nación examina la veracidad de la información conocida antes de abrir una investigación formal. Permite determinar si existen méritos suficientes para adelantar procedimientos judiciales, descartando que la denuncia se base en datos incorrectos. Este mecanismo busca garantizar que solo los casos serios y comprobables lleguen a instancias posteriores del sistema judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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