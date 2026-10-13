Por: El Espectador

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Los recientes señalamientos hechos por Eva Ferrer, antigua consejera presidencial para la Niñez y quien fuera cercana a Verónica Alcocer, crearon una oleada de reacciones entre distintos sectores políticos del país. Ferrer acusó públicamente a la exprimera dama de supuestamente haberse beneficiado de su posición para movilizar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, además de estar involucrada en el presunto direccionamiento de cargos y contratos dentro de entidades estatales, de acuerdo con datos recogidos por Semana.

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Las declaraciones de Ferrer incluyeron detalles sobre los desplazamientos que realizaba Alcocer hacia Venezuela. Según lo relatado, Carolina Plata era la encargada de coordinar estos viajes, los cuales se mantenían bajo un estricto secreto, al punto de no involucrar a ciertos edecanes de confianza, con el argumento de la confidencialidad. Estas afirmaciones fueron expuestas en una entrevista, donde Ferrer dejó entrever una estructura de reserva y exclusión en torno a las actividades de la exprimera dama, una versión que, por la gravedad de las acusaciones, ha obligado a distintas entidades a expresar su posición pública.

El presidente Abelardo de la Espriella exigió a la Fuerza Aérea una investigación extensa para aclarar “lo ocurrido y determinar responsabilidades”. Igualmente, hizo un llamado a organismos como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y autoridades de Estados Unidos para que valoren la información y tomen medidas, como se indicó en Semana y El Espectador. Mientras tanto, el exmandatario Gustavo Petro anunció demandas por parte de su familia, advirtiendo que estas declaraciones afectan profundamente a sus hijas. Petro criticó que no se presentaran pruebas y sostuvo que responderá penalmente ante lo que consideró una grave calumnia.

La controversia también salpicó a figuras como Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien señaló la existencia de un “pacto de silencio” entre Petro y Laura Sarabia, antigua embajadora en Reino Unido, además de contratos supuestamente fuera de la ley. Ante esto, Petro enfatizó que responderá judicialmente para defenderse y restablecer la verdad.

Paralelamente, desde el Congreso se exigió esclarecimiento y responsabilidades. El senador Óscar Villamizar (Centro Democrático) pidió a la Fiscalía actuar frente al “grupo” que habría salido de la Casa de Nariño tras el cambio de mando. Simón Molina (Creemos) y Miguel Pinto dieron respaldo a una investigación transparente, asegurando que “las maletas no se explican solas”. Del lado del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, señalado en las declaraciones de Ferrer, negó cualquier vínculo con actividades ilegales e informó que interpuso demandas civiles y penales por injuria y calumnia.

La Procuraduría citó este martes a Eva Ferrer para que rinda declaración, junto a otros exfuncionarios como Carmen Caballero, Concepción Baracaldo y Guillermo Reyes, siguiendo el curso formal que exige la gravedad de los señalamientos, como informó El Espectador. La atención pública se centra, ahora, en los resultados de estas investigaciones y en la actuación de las instituciones ante los delicados señalamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pruebas presentó Eva Ferrer sobre los señalamientos a Verónica Alcocer?

De acuerdo con la información provista por Semana, Eva Ferrer afirmó haber presenciado situaciones delicadas y sostuvo que los viajes y actividades de Verónica Alcocer eran manejados bajo extrema confidencialidad. Sin embargo, según el exmandatario Gustavo Petro, Ferrer no aportó pruebas concretas, lo que ha sido motivo de cuestionamientos y de la decisión de su familia de emprender acciones legales.

¿Qué acciones tomó la Procuraduría tras las acusaciones contra Verónica Alcocer?

La Procuraduría citó a Eva Ferrer y a varios exfuncionarios para que rindan declaración sobre los señalamientos en contra de Verónica Alcocer. Entre los citados se encuentran Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo e Ingrid Carolina Plata, siguiendo los pasos formales para investigar el caso según lo informado por El Espectador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.