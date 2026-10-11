Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá respondió a una alerta por violencia intrafamiliar en la localidad de Engativá. De acuerdo con información divulgada por la Secretaría Distrital de Seguridad y reportes de las autoridades, una mujer acudió al CAI Quirigua acompañada de su hija para denunciar a su pareja sentimental. Según su testimonio, había sido víctima tanto de agresiones físicas como verbales, además de amenazas con un arma de fuego. La víctima señaló que, tras el ataque, el hombre huyó en un vehículo identificado primero como bicitaxi y luego en una declaración oficial como mototaxi.

Sigue a PULZO en Discover

Con base en la detallada descripción proporcionada por la denunciante, la Policía organizó de inmediato un plan candado, logrando interceptar al sospechoso en la avenida calle 80. Al momento de su detención, los uniformados hallaron en su bolso un arma de fuego de fabricación artesanal y un cartucho calibre 5,56. El individuo fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía para responder por violencia intrafamiliar y por los cargos relacionados con la tenencia ilegal de armas, según lo especificado en el comunicado oficial.

Un aspecto preocupante del caso es la situación de la hija de la víctima, quien, según el teniente coronel José Bejarano, llevaba más de 24 horas sin comer. Los agentes se encargaron de suministrarle alimentos mientras se formalizaba la denuncia. No obstante, los reportes institucionales no precisaron si la menor fue testigo presencial de la agresión ni si debió intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tampoco se dio a conocer la edad de la niña.

La Secretaría de Seguridad reportó que la judicialización del detenido avanzaba, pero hasta el cierre del domingo 11 de octubre no se habían anunciado decisiones de la Fiscalía sobre sus cargos o su presentación ante un juez. La nacionalidad del capturado no fue oficializada, a pesar de que algunos medios la mencionaron de forma extraoficial.

Este caso se presenta en un contexto de aumento alarmante de la violencia intrafamiliar en Bogotá. Según el tablero de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y agosto de 2026 se registraron 38.970 casos, lo que representa un aumento del 23,9 % respecto al mismo periodo del año anterior. Engativá, donde tuvo lugar la reciente detención, reportó 3.363 casos, creciendo un 1 % en comparación con los registros previos. Las cifras incluyen víctimas de todas las edades y géneros.

En respuesta a la creciente demanda, los equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer, conocidos como Duplas, atendieron a 4.480 mujeres entre enero y julio de 2026, brindando acompañamiento psicológico, jurídico y social. Paralelamente, servicios como la Línea Púrpura y la Línea 155 se mantienen disponibles para orientar y apoyar a víctimas o a terceros que sean testigos de situaciones de riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Línea Púrpura y cuál es su objetivo en casos de violencia contra mujeres?

La Línea Púrpura Distrital ofrece acompañamiento y orientación psicológica, jurídica, social y de salud las 24 horas del día a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Su función principal es escuchar, asesorar sobre derechos y explicar los caminos para recibir atención, protección y acceso a la justicia, aunque no sustituye la denuncia ni actúa directamente ante emergencias.

¿Cuáles son las cifras más recientes de violencia intrafamiliar en Bogotá y qué localidades presentan mayores casos?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y agosto de 2026 se reportaron 38.970 casos de violencia intrafamiliar en Bogotá, representando un incremento del 23,9 % frente al año anterior. Las localidades con más registros son Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa y Engativá, en esta última aumentó un 1 % durante el periodo citado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z