Por: Portal Bogotá

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Durante el puente festivo del Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, las autoridades de movilidad de Bogotá y Cundinamarca han coordinado una serie de medidas para asegurar el retorno ordenado de miles de viajeros a la capital. Según información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, el regreso tendrá lugar este domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre de 2026, fechas en las que se prevé un significativo aumento en el flujo vehicular por la Autopista Sur y la vía La Mesa.

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De acuerdo con las proyecciones oficiales, cerca de 197.000 vehículos ingresarán a Bogotá a través de la Autopista Sur, por Soacha, y aproximadamente 143.000 lo harán por el corredor de La Mesa, con entrada por Mosquera. Esta movilización coincide con el cierre de la semana de receso escolar, razón por la cual se anticipa que el tráfico se intensifique, especialmente el lunes después de las 4:00 p.m., como señaló Jorge Emilio Rey Ángel, en declaraciones compartidas a través de sus redes sociales.

Las condiciones de la Autopista Sur presentan complicaciones adicionales debido a las obras de TransMilenio, que han reducido el paso de tres a dos carriles entre los sectores de Maiporé y 3M. Ante esto, las autoridades sugieren a los conductores planificar sus viajes con suficiente anticipación y, si es posible, utilizar rutas alternas como la vía de Mondoñedo para ingresar a través de la calle 13 o la calle 80. El operativo de retorno incluye la implementación de semaforización intermitente desde Bosa Estación hasta La Sevillana, ubicado en la avenida Boyacá, así como el despliegue de gestores de movilidad para regular el tránsito.

En el corredor Bogotá-La Mesa-Girardot se emplearán controles de "pare y siga" durante los periodos críticos de tráfico. Además, habrá carriles reversibles: en el corredor Apulo-Mosquera, esta medida funcionará desde las 10:00 a.m. hasta la medianoche, mientras que el reversible en Soacha operará de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. con acompañamiento de agentes de tránsito. También se implementarán restricciones para vehículos de carga pesada en varios corredores.

Para el lunes festivo 12 de octubre de 2026, el pico y placa regional regirá en los nueve principales accesos a Bogotá: de 12:00 m. a 4:00 p.m. podrán ingresar vehículos con placa par (terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8) y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., los de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9). Después de las 8:00 p.m. acabará la restricción. La recomendación de la Secretaría Distrital de Movilidad es que usted consulte el estado de las vías, respete las normas y planifique su regreso para evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa regional para ingresar a Bogotá el 12 de octubre de 2026?

El pico y placa regional establece franjas horarias diferenciadas según el último dígito de la placa del vehículo. El lunes festivo 12 de octubre, sólo pueden ingresar a Bogotá los vehículos de placa par entre las 12:00 m. y las 4:00 p.m. y los de placa impar entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., según informó la Secretaría Distrital de Movilidad. Tras las 8:00 p.m. termina la restricción en todos los accesos definidos.

¿Cuáles son las medidas de movilidad en la Autopista Sur durante el plan retorno?

Las autoridades informaron que, por las obras de TransMilenio, la Autopista Sur quedó reducida a dos carriles entre Maiporé y el sector 3M, lo que puede aumentar el tiempo de viaje. Para facilitar la movilidad, se implementan semáforos intermitentes, presencia de gestores de tráfico y recomendaciones sobre rutas alternas, como ingresar por la vía Mondoñedo. También se programarán carriles reversibles y controles "pare y siga" en otros corredores cercanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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