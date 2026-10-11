Por: El Espectador

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El concierto de Iron Maiden en Bogotá representa uno de los mayores encuentros recientes de fanáticos del heavy metal en la ciudad. La presentación tendrá lugar en Vive Claro Distrito Cultural, donde la banda británica celebra sus 50 años de historia con la gira Run For Your Lives. Este evento coincide con Rock al Parque y el SOFA, lo que implica un flujo inusualmente alto de personas y vehículos en el occidente de Bogotá, según información proporcionada por los organizadores y la Secretaría Distrital de Movilidad.

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De acuerdo con la programación oficial, las puertas se abrirán a las 4:00 p. m., mientras que The Raven Age, banda invitada, iniciará su show a las 7:00 p. m. Iron Maiden tiene prevista su presentación a las 8:30 p. m. Dada la magnitud del evento y las revisiones de seguridad, los asistentes han sido exhortados a llegar con suficiente anticipación. La organización sugiere que los asistentes estén preparados para clima lluvioso, ya que el concierto es al aire libre y el acceso con sombrillas está prohibido; por ello, se recomienda llevar impermeables o ponchos livianos.

El aforo estimado es de hasta 48.000 personas, incluyendo las reservas técnicas y de patrocinadores. Vive Claro se encuentra en la carrera 60 con calle 53, próximo a las estaciones CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro, lo que facilita el acceso mediante TransMilenio y múltiples rutas zonales. Para el retorno, el sistema de transporte público programó una operación especial, con salidas hasta la 1:30 a. m. desde ambas estaciones, aunque sus rutas alimentadoras no estarán disponibles al llegar a los portales, según lo informado por TransMilenio.

Respecto a las restricciones, se mantendrán cierres viales en la calle 53 y la carrera 60 durante el evento, y otras vías afectadas por Rock al Parque. La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda emplear transporte público, no parquear en zonas aledañas y monitorizar el estado del tráfico antes de salir. Además, la Secretaría Distrital de la Mujer instalará un Punto Seguro para atención de situaciones de acoso o violencia, visible por el uso de chaquetas moradas por parte de su personal.

En cuanto a los menores de edad, a partir de los 12 años pueden ingresar acompañados por un adulto y solo en sectores específicos donde no se podrá vender alcohol. Las personas con movilidad reducida tienen espacios designados en las áreas Front Field y Back Field.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetos prohibidos en el concierto de Iron Maiden en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, está prohibido ingresar alimentos y bebidas externos, armas de cualquier tipo, sustancias psicoactivas, cigarrillos, encendedores, cámaras profesionales, palos de selfi, sombrillas, drones y maletas grandes. Tampoco se permitirá la presencia de mascotas. El incumplimiento de estas normas puede acarrear la negación del ingreso al evento.

¿Qué recomienda TransMilenio para asistir y regresar del concierto de Iron Maiden?

TransMilenio sugiere viajar con tarjeta tullave recargada y personalizada. Además, aconseja consultar la aplicación TransMiApp antes de salir, debido a posibles ajustes en los recorridos por cierres viales y alta demanda. Para el retorno, habrá buses disponibles hasta la 1:30 a. m. desde CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro, pero no operarán rutas alimentadoras al llegar a los portales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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