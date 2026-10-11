Por: Portal Bogotá

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Del martes 13 al viernes 16 de octubre de 2026 se programaron cortes de agua en varios barrios de Bogotá y en sectores del municipio de Soacha, Cundinamarca, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá. Estas interrupciones están relacionadas con labores de reparación y mantenimiento de las redes de distribución, trabajos que según la autoridad buscan evitar daños mayores futuros en las tuberías y accesorios encargados del suministro. Los cortes afectarán a diferentes localidades y sectores, con horarios y motivos específicos en cada caso, información confirmada en el sitio oficial de la ciudad.

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En la localidad de Engativá, los cortes programados para el martes 13 de octubre comenzarán a las 2:00 p. m. y podrían durar hasta 4 horas, como sucederá en barrios como San Marcos y Villa Luz, debido a la verificación de macromedidor, un dispositivo que mide el caudal de agua en las redes principales. Otros barrios como San Ignacio enfrentarán una suspensión de hasta 24 horas causada por taponamiento de red. Ciudad Bolívar tendrá corte desde las 8:00 a. m. por la instalación de accesorios.

Soacha verá afectados distintos barrios como Andalucía y Balcón Real, donde el mantenimiento preventivo obligará a suspender el servicio desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. El miércoles 14 de octubre, se harán mantenimientos correctivos y empates en redes en barrios de localidades como Barrios Unidos, Engativá, Fontibón y Usme, así como en Suba y de nuevo en Soacha, con suspensiones de hasta 24 horas según la Alcaldía de Bogotá.

El jueves 15 de octubre continuarán los cortes en zonas de Engativá, San Cristóbal, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Usaquén y localidades colindantes con Tunjuelito, además de varios sectores de Soacha, todos por causas como instalación de válvulas, empates en redes y mantenimientos preventivos. El viernes 16 el turno será para barrios como París, Florencia y El Madrigal en Engativá, donde la verificación de macromedidor requerirá cortar el servicio desde las 2:00 p. m. hasta por 4 horas, según datos divulgados por la Alcaldía.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recomienda a los usuarios que antes del corte llenen el tanque de reserva en sus viviendas. Si se almacena agua, debe consumirse antes de 24 horas. También se aconseja priorizar el uso racional, enfocando el consumo en tareas esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para situaciones especiales, la EAAB ofrece servicio de carrotanques, disponible por medio de la Acualínea 116, con prioridad en centros de salud y lugares de alta concentración pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá y Soacha tendrán cortes de agua entre el 13 y el 16 de octubre de 2026?

Durante estos días, los cortes afectarán barrios ubicados en varias localidades de Bogotá como Engativá, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Fontibón, Usme, Suba, San Cristóbal, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Usaquén y Tunjuelito. Igualmente, en Soacha se interrumpirá el servicio en barrios como Andalucía, Balcón Real, León XIII, Rincón de Ubaté, entre otros. Cada corte tiene un motivo distinto, como mantenimientos, instalación de accesorios o verificación de medidores, según información confirmada por la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué medidas recomienda la Empresa de Acueducto de Bogotá ante un corte de agua?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sugiere llenar previamente los tanques de reserva y consumir el agua almacenada antes de 24 horas. Es importante hacer un uso racional del recurso, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, la EAAB ofrece carrotanques para clínicas y hospitales, que pueden solicitarse a través de la línea telefónica Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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