Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las autoridades han intensificado sus acciones para fortalecer la seguridad y enfrentar el delito en las diferentes localidades. Según reportes oficiales divulgados por la alcaldía, durante una semana se realizaron 430 capturas relacionadas con diversos hechos delictivos. Entre los casos más destacados se encuentra la desarticulación de estructuras dedicadas tanto al hurto en establecimientos comerciales como al tráfico de estupefacientes, lo que evidencia el enfoque en atacar diferentes modalidades de criminalidad.

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Uno de los operativos más relevantes fue la captura de ‘Los Cizallas’, un grupo integrado por seis personas acusadas de haber cometido 33 hurtos violentos en supermercados de las zonas de Engativá, Barrios Unidos, Suba, Kennedy y Puente Aranda. De acuerdo con la investigación dada a conocer por las autoridades, los integrantes de este grupo utilizaban vehículos que simulaban servicios de transporte y asistencia médica para no llamar la atención. Fingían ser clientes y lograban conducir a sus víctimas hasta las bodegas del establecimiento, donde empleaban herramientas para vulnerar los sistemas de seguridad y hurtar tanto mercancía como dinero en efectivo. Tras ser capturados, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco de los detenidos, conforme a lo informado oficialmente.

La lucha contra el tráfico de drogas también dejó resultados importantes. En Los Mártires, fue desmantelada la estructura conocida como ‘Hera’, señalada de comercializar estupefacientes bajo la fachada de negocios de autopartes en el sector de La Leona, barrio La Estanzuela. La investigación se extendió por un año y requirió labores de infiltración para recolectar pruebas sobre la supuesta venta de drogas. En el operativo se incautaron 9.000 dosis de estupefacientes y diez personas fueron enviadas a prisión, mientras que otros recibieron detención domiciliaria, de acuerdo con lo reportado por las autoridades.

En otros procedimientos dirigidos a combatir el hurto de objetos de valor, fue capturado un hombre señalado de intentar robar un reloj de lujo valorado en cerca de 40 millones de pesos en Barrios Unidos. La policía informó que dos sujetos abordaron a un conductor y la pronta reacción permitió detener a uno de ellos, incautar un arma de fuego y recuperar el objeto hurtado. Adicionalmente, en Bosa y Kennedy, gracias a la denuncia de una ciudadana, fue capturado un presunto motoladrón implicado en hurtos de celulares.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier situación delictiva o que afecte la convivencia en la ciudad a la Línea de Emergencias 123, pues estas denuncias son fundamentales para las investigaciones y el éxito en los procesos contra el crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reportar un delito en Bogotá a través de la Línea 123?

Para reportar un delito o cualquier situación que afecte la convivencia en Bogotá, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123. Esta línea permite notificar de manera directa a las autoridades, facilitando la pronta reacción policial y el inicio de investigaciones necesarias para sancionar a los responsables.

¿Cuáles estructuras criminales fueron desarticuladas recientemente en Bogotá?

Según información oficial, las autoridades en Bogotá desarticularon a ‘Los Cizallas’, vinculados con 33 hurtos violentos a supermercados, y a ‘Hera’, dedicada a la venta de estupefacientes bajo la apariencia de negocios de autopartes en el sector de La Leona, barrio La Estanzuela. Las operaciones resultaron en capturas y en decomiso de mercancía robada y drogas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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