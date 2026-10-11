Por: Portal Bogotá

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El aprovechamiento del agua lluvia se consolida como una estrategia clave para el bienestar de las familias campesinas y la protección de los recursos naturales en Bogotá, especialmente en la localidad de Sumapaz. En Betania, una vereda de esta zona rural, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) llevó a cabo la entrega de 100 kits del programa "Cosecha de Agua Comunitaria", como parte del proyecto "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Según información publicada en el portal oficial de Bogotá, este programa fue diseñado para facilitar la recolección y el almacenamiento del agua de lluvia, lo que permite utilizar este recurso en actividades domésticas, labores agrícolas y riego, además de contribuir a la adaptación frente al cambio climático y la protección de las fuentes hídricas.

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La actividad contó con la colaboración de la Alcaldía Local de Sumapaz, que apoyó en la organización del evento, la convocatoria de las familias beneficiadas y el traslado de estas hasta el lugar de entrega; el alcalde local, Diego Ramiro García Bejarano, lideró la articulación institucional. La administración local también se comprometió a seguir acompañando la distribución de los sistemas a cada uno de los hogares seleccionados.

La distribución de los 100 kits se realizó equitativamente entre las dos cuencas hidrográficas principales de la localidad de Sumapaz, con 50 sistemas entregados a familias de la cuenca del río Blanco y otros 50 a aquellas localizadas cerca del río Sumapaz. Cada kit consta de un tanque de almacenamiento que puede contener entre 500 y 1.000 litros de agua, así como canales, tuberías y accesorios para captar y conducir el agua lluvia. De acuerdo con la información citada en el portal de la Alcaldía, la CAR será responsable de la instalación de estos sistemas en los hogares rurales.

Los beneficiarios de la iniciativa han expresado su satisfacción por esta solución. Jorge Eli Gómez, residente de la vereda Betania, resaltó que la recolección de agua lluvia permitirá aprovechar un recurso que antes se desperdiciaba y podrá ser empleado en las labores cotidianas del hogar, contribuyendo al ahorro en el consumo de agua. A su vez, Efano Dimate Palacios, habitante de la vereda Las Ánimas, subrayó la importancia de contar con reservas hídricas para el uso doméstico, cuidar los animales y regar las huertas, especialmente durante los periodos en que el suministro de acueducto presenta dificultades.

Esta entrega representa un paso importante en el trabajo articulado entre la CAR, la Alcaldía Local de Sumapaz y las comunidades rurales, enfocándose en soluciones que impacten de manera positiva en la vida cotidiana y promuevan el uso responsable y sostenible del recurso hídrico. Además, fortalece la cultura del cuidado del agua como base para la sostenibilidad de las actividades productivas y la calidad de vida en Sumapaz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda la recolección de agua lluvia al bienestar de las familias campesinas en Sumapaz?

La recolección de agua lluvia permite a las familias campesinas acceder a un recurso que antes se perdía, usándolo en actividades domésticas, el cuidado de animales y el riego de cultivos. Esto contribuye al ahorro en el consumo de agua y a enfrentar situaciones en las que el suministro del acueducto presenta dificultades, de acuerdo con testimonios citados por la Alcaldía Local de Sumapaz y la CAR.

¿Qué incluye un kit del programa 'Cosecha de Agua Comunitaria' entregado por la CAR en Sumapaz?

Cada sistema de la "Cosecha de Agua Comunitaria" incluye un tanque de almacenamiento con capacidad entre 500 y 1.000 litros, canales, tuberías y accesorios necesarios para la captación y conducción del agua lluvia. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) se encarga de instalar los kits en los hogares de las familias beneficiarias en las cuencas de los ríos Blanco y Sumapaz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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