Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la campaña ‘Más destinos para elegir, porque mi vida no tiene un solo camino’ se convirtió durante octubre en el eje central de la conmemoración del Mes de la Discapacidad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), esta iniciativa busca que la ciudad reflexione y reconozca el valor de la diversidad, subrayando que cada persona, sin importar su condición, debe tener la oportunidad de construir su propio proyecto de vida y decidir su futuro.

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El objetivo principal de la campaña es visibilizar las experiencias, las capacidades y los sueños de las personas con discapacidad. Según la SDIS, durante todo el mes se programó al menos una actividad diaria en diferentes localidades de la capital. Las jornadas no se limitaron a escenarios institucionales, sino que se extendieron a unidades operativas, espacios públicos y escenarios comunitarios, e incluyeron la participación de personas con discapacidad, sus familias, quienes les cuidan y la ciudadanía en general. Esta amplia cobertura demuestra el compromiso de la ciudad con la inclusión y la construcción de entornos accesibles para todos.

Uno de los aspectos destacados de la campaña es la invitación a aprender y a descubrir nuevas habilidades mediante experiencias de formación y rutas educativas diseñadas para responder a los intereses de cada individuo. Además, existe un fuerte énfasis en la autonomía, promoviendo la independencia en actividades cotidianas, como la preparación de alimentos, el manejo de dinero o los desplazamientos en la ciudad. La participación activa de las familias y las personas cuidadoras se reconoce como fundamental para el desarrollo y bienestar integral de esta población, según datos oficializados en el sitio web de la campaña.

La estrategia también abarca oportunidades laborales y de emprendimiento, acercando tanto a personas con discapacidad como a sus cuidadores a escenarios de empleo, orientación ocupacional, generación de ingresos y fortalecimiento de iniciativas productivas. Se resalta la importancia de reconocer el talento y las capacidades de cada persona en la construcción de una ciudad verdaderamente incluyente.

De acuerdo con el Acuerdo 245 de 2006, que institucionalizó este mes de conmemoración en Bogotá, el propósito es promover el reconocimiento de los derechos, habilidades y la autonomía de las personas con discapacidad, así como eliminar los estereotipos y barreras que limitan su participación ciudadana. Así, Bogotá reafirma el compromiso de abrir caminos para todos y acompañar a quienes más lo necesitan para que puedan elegir libremente su destino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del Mes de la Discapacidad en Bogotá?

El objetivo es visibilizar las experiencias de las personas con discapacidad, promover sus derechos y eliminar barreras que dificultan su participación, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social. Se busca demostrar que existen muchas rutas posibles para aprender, trabajar y desarrollarse en la ciudad, impulsando la inclusión y la autonomía.

¿Qué actividades ofrece Bogotá durante el Mes de la Discapacidad?

Durante todo octubre, Bogotá programa al menos una actividad diaria en distintas localidades. Estas iniciativas incluyen experiencias educativas, oportunidades laborales, actividades para fortalecer la autonomía e historias contadas por personas con discapacidad. Todas las acciones están dirigidas a promover la participación activa, el reconocimiento de derechos y el desarrollo integral de esta población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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