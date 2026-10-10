Por: El Espectador

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Un acto de violencia estremeció la localidad de Engativá, cuando un vigilante de 59 años fue asesinado frente a una discoteca en el barrio Boyacá. Según información de El Espectador, los hechos ocurrieron en la noche del jueves 8 de octubre, cuando dos hombres en motocicleta llegaron al establecimiento. Antes de disparar, uno de los agresores entregó al trabajador un panfleto supuestamente firmado por miembros de la banda criminal Los Satanás. Las autoridades centran la investigación en la hipótesis de la extorsión, pues el accionar y los antecedentes apuntan a un caso crónico de amenazas contra el local nocturno.

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Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento del asesinato. Uno de los delincuentes se acercó con aparente calma, entregó el papel y abrió fuego, mientras el otro grababa lo sucedido. Después, ambos huyeron en la motocicleta. El mensaje, que llevaba los alias de Pedrito y Moisés, advertía que el homicidio era consecuencia de no atender un “llamado”, lo que refuerza la línea de investigación sobre presuntas extorsiones previas.

La víctima falleció en el lugar antes de recibir ayuda. La Policía Metropolitana de Bogotá, citada por El Espectador, informó que comenzó la revisión de cámaras en la zona, así como la localización del número celular incluido en el panfleto. Hasta el momento, no se han producido capturas ni hay confirmación oficial que vincule con certeza a los responsables con Los Satanás.

Las amenazas contra la discoteca no eran nuevas. El propietario sostuvo, según El Espectador, que desde diciembre de 2025 recibía llamadas de sujetos que se identificaban como Los Satanás para exigir COP 40 millones a cambio de protección. La negativa a entregar el dinero derivó en continuas intimidaciones, atentados y mensajes que llegaron a advertir ataques con granadas. El 8 de octubre, a pesar de que el caso estaba en manos del Gaula, el vigilante fue asesinado, lo que llevó al cierre del negocio y la pérdida de empleo para cerca de 40 personas.

Los alias mencionados en el panfleto habían aparecido ya en otras investigaciones. La Policía había identificado en 2024 a alias Pedrito (Aderbiss Segundo Pirela Pirela) y alias Moisés como miembros de Los Satanás vinculados a distintos delitos como extorsión y homicidio.

Esta organización criminal ha sido señalada en los últimos años por ataques a comerciantes y establecimientos en diferentes localidades de Bogotá, utilizando métodos de coacción como grabar o fotografiar a sus víctimas antes de exigirles dinero. El Espectador documenta que hay casos en Bosa, Kennedy y Puente Aranda, y que incluso las amenazas, en ocasiones, han sido enviadas desde prisiones.

En este contexto, Bogotá ha reportado una reducción en los homicidios durante el presente año: septiembre cerró con 73 muertes violentas, una cifra inferior a la de años anteriores, aunque el sicariato sigue determinando más de la mitad de los casos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el modus operandi de la banda Los Satanás en los casos de extorsión en Bogotá?

La banda Los Satanás suele intimidar a comerciantes a través de llamadas, panfletos o mensajes directos exigiendo pagos millonarios a cambio de protección. Según El Espectador, sus métodos incluyen atentados a establecimientos, entrega de amenazas personalmente e incluso ataques armados para presionar. Asimismo, acostumbra grabar videos o tomar fotos de los propietarios antes de lanzar advertencias, en un intento por infundir temor y forzar el pago de extorsiones.

¿Por qué las autoridades no han detenido a los responsables del asesinato del vigilante en Engativá?

Según la información recopilada por El Espectador, tras el asesinato del vigilante aún no se han producido capturas. Las autoridades están revisando cámaras de seguridad y analizando el número telefónico incluido en el panfleto, pero hasta ahora no hay una identificación oficial y certera de los autores ni pruebas concluyentes que vinculen a los responsables con Los Satanás de manera irrefutable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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