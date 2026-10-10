Por: Portal Bogotá

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Este domingo 11 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá invita a toda la ciudadanía a dirigirse con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación activos en la ciudad, con el propósito de iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación. De acuerdo con la información oficial de la SDS, esta jornada tiene como principal objetivo la prevención de enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

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Según datos publicados por la SDS en su portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los puntos de vacunación estarán abiertos a partir de las 8:00 a. m., y se han dispuesto estratégicamente en centros comerciales, parques, plazas y colegios, así como en otros espacios de alta circulación para facilitar el acceso de los ciudadanos. Además, hay más de 200 puntos de vacunación fijos ubicados en centros de salud e instituciones prestadoras de servicios (IPS), lo que garantiza una cobertura amplia y acceso permanente a las vacunas.

Para conocer la ubicación exacta de los puntos habilitados este domingo 11 de octubre, puede consultar el documento oficial publicado por la Secretaría Distrital de Salud, el cual se actualiza diariamente en las redes sociales y portales institucionales para mantener informada a la comunidad.

La inmunización para la población priorizada también es parte fundamental de esta campaña. Según la SDS, la vacunación contra la fiebre amarilla, destinada a gestantes y personas mayores de 60 años, se realiza únicamente en puntos autorizados donde se garantiza valoración médica previa y acompañamiento especializado, a fin de asegurar la seguridad durante el proceso de vacunación. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), conocidas en Colombia como EPS, han publicado listados específicos con los puntos aprobados para este fin.

Para ubicar el punto de vacunación más cercano, la SDS recomienda emplear la herramienta Mapas Bogotá. Siguiendo unos pasos sencillos, el usuario puede localizar en el buscador la palabra “vacunación” y así identificar fácilmente las instituciones prestadoras de salud que ofrecen este servicio, junto con la dirección y horarios de atención, permitiendo una asistencia ordenada y eficiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde encontrar los puntos de vacunación en Bogotá para este 11 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la ubicación de los puntos de vacunación para este 11 de octubre de 2026 está disponible tanto en el portal institucional como en documentos oficiales publicados en línea. Además, la herramienta Mapas Bogotá ofrece información actualizada sobre la localización exacta y los horarios de atención de los sitios habilitados.

¿Qué vacunas están disponibles en la jornada de vacunación liderada por la Secretaría Distrital de Salud?

En esta jornada se aplicarán vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH). Según la SDS, la vacuna contra la fiebre amarilla también estará disponible en puntos autorizados, especialmente para gestantes y personas mayores de 60 años, asegurando valoración y acompañamiento médico.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.