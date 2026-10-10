Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un fuerte aguacero durante la noche del viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado 10 provocó una significativa inundación en el deprimido vehicular ubicado en la calle 100 con carrera 15 en Bogotá, de acuerdo con reportes divulgados por Bogotá Tránsito. El agua cubrió una parte amplia de la calzada, obligando a los vehículos a circular con extrema precaución y a reducir la velocidad, mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos se desplazaba para atender la emergencia causada por la acumulación de agua.

Sigue a PULZO en Discover

La situación afectó uno de los pasos clave para la distribución del tráfico entre la calle 100, la carrera 15 y la avenida NQS. Aunque la Secretaría de Movilidad no ordenó el cierre total de la vía, la entidad sí notificó que el flujo vehicular disminuyó y que se presentó tránsito lento en todo el sector. Según los informes consultados, la inundación se mantuvo confinada al deprimido de la calle 100 con carrera 15 y no se extendió a otros tramos, sin que se conocieran mayores detalles sobre la intervención de los organismos de emergencia. Hasta la tarde del sábado, no se había publicado ningún balance oficial sobre la cantidad de agua retirada, el tiempo de solución del incidente ni la reapertura total del paso.

La causa concreta de la inundación aún no se ha establecido públicamente. No se ha informado si el fallo se debió a una obstrucción en los sumideros, problemas en el sistema de bombeo, el límite de capacidad de las redes pluviales o el volumen acumulado de precipitaciones. Los reportes oficiales solo han mencionado las lluvias intensas como el detonante principal del encharcamiento.

Este episodio no es aislado. La intersección de la calle 100 con carrera 15 ha registrado durante el año varias emergencias semejantes. Por ejemplo, la Secretaría de Movilidad reportó encharcamientos en este punto el 27 de enero y el 2 de febrero, además de una emergencia en mayo relacionada con las redes pluviales y sanitarias que obligó a cerrar temporalmente parte de la vía para adelantar trabajos de reparación del sistema de alcantarillado. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han aclarado si el episodio más reciente tiene relación con esas fallas previas o corresponde a una nueva situación.

Es importante aclarar que la inundación no ocurrió en la obra de la carrera Séptima, donde se desmonta el puente de la calle 100. La emergencia estuvo localizada en la intersección con carrera 15, un kilómetro más al occidente, donde también hay obras asociadas a la troncal de TransMilenio de la avenida 68, aunque las autoridades no han vinculado estas intervenciones con las acumulaciones de agua reportadas.

Para hoy se pronostican nuevas lluvias que podrían provocar más encharcamientos, particularmente en el norte y occidente de la ciudad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) recomienda a los ciudadanos mantenerse alerta, evitar zonas inundadas y consultar la información de Bogotá Tránsito antes de movilizarse por la calle 100.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se inunda frecuentemente el deprimido de la calle 100 con carrera 15 en Bogotá?

La intersección ha presentado varios episodios de inundación durante el año, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Movilidad, aunque las causas concretas no han sido confirmadas públicamente. No se ha establecido si los problemas obedecen a obstrucciones en sumideros, fallos en el sistema de bombeo, déficit en las redes pluviales o simplemente a la cantidad de agua acumulada por las lluvias.

¿Qué precauciones recomienda el IDIGER ante lluvias e inundaciones en Bogotá?

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, el IDIGER aconseja evitar transitar por zonas inundadas, reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y reportar acumulaciones profundas de agua a la Línea de Emergencias 123. Cuando el nivel del agua impida ver la superficie de la vía, no se debe intentar cruzar el área afectada, ya que pueden existir riesgos como objetos ocultos o huecos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z