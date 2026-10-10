Por: Portal Bogotá

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Durante este fin de semana festivo, el deporte en Bogotá toma protagonismo con una agenda llena de eventos destacados tanto a nivel internacional como nacional, de acuerdo con información compartida por la Alcaldía de Bogotá. El llamado Equipo Bogotá afronta tres competencias internacionales y siete encuentros de carácter nacional, abarcando disciplinas olímpicas y paralímpicas y confirmando la representación activa de la capital en el deporte colombiano.

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Uno de los eventos de mayor relevancia es el inicio del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, que hace parte de los World Skate Games o Juegos Mundiales del Patinaje, organizados este año en Asunción, Paraguay. Bogotá lidera la representación colombiana en este mundial, ya que de los 28 patinadores seleccionados para integrar la Selección Colombia, 13 son de la ciudad, lo que corresponde al 43,46 % del equipo nacional. Elías del Valle, entrenador del Equipo Bogotá, también dirige esta poderosa delegación, confirmando la influencia bogotana en este escenario internacional.

Entre los nombres más destacados del grupo figuran Gabriela Rueda, María Camila Vargas, John Tascón y Santiago Vásquez en la categoría mayores, mientras que Mariana Imitola, Manuela Rodríguez, Mariana Bonet y Manuela Saldarriaga destacan en juvenil. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, estos deportistas son vistos como los principales llamados a obtener títulos mundiales para Colombia en el certamen. Además, la representación bogotana se distribuye en diferentes clubes y modalidades, con Matías Jerónimo Rodríguez Salinas y Juan David Torres Plata en juvenil varones y Miguel Ricardo Fonseca sumándose al grupo de mayores varones.

En el ámbito internacional también se destaca la participación colombiana en ciclismo BMX Racing, con la presencia de Carlos Ramírez, Juan José Velásquez y Santiago Suárez en la IV Parada de la Copa Mundo UCI en Chongli, China. Asimismo, se realiza el Campeonato Panamericano de esquí náutico en Asunción, Paraguay, con la participación de Daniela Verswyvel y Sebastián Martínez.

A nivel nacional, la agenda incluye el Campeonato Nacional Juvenil de Bowling en Armenia, la V Válida Nacional de Squash en Bucaramanga, y el Campeonato Nacional Interligas de tiro con arco en Medellín, donde Isabella Forero y Andrés Hernández representan al Equipo Bogotá. Igualmente, se desarrolla la V Válida Nacional de Ciclomontañismo MTB en Chía, liderada por Angie Lara.

En el sector paralímpico, destacan tres torneos clasificatorios para los Juegos Paranacionales 2027: el primero de bowling visual se realiza en Armenia, mientras el ajedrez visual y judo visual tienen lugar en Montería.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué deportistas bogotanos sobresalen en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2026?

Los patinadores de Bogotá con mayor proyección en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad son Gabriela Rueda, María Camila Vargas, John Tascón y Santiago Vásquez en la categoría de mayores, así como Mariana Imitola, Manuela Rodríguez, Mariana Bonet y Manuela Saldarriaga en el grupo juvenil. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, estos atletas son considerados los más opcionados a conquistar títulos mundiales en la presente edición del torneo.

¿Cuáles son los eventos nacionales e internacionales donde compite el Equipo Bogotá en este festivo?

El Equipo Bogotá participa en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Paraguay, la Copa Mundo UCI de BMX Racing en China y el Campeonato Panamericano de esquí náutico. A nivel nacional, compiten en el Campeonato Juvenil de Bowling en Armenia, la V Válida Nacional de Squash en Bucaramanga, el Campeonato Nacional Interligas de tiro con arco en Medellín y la V Válida Nacional de Ciclomontañismo MTB en Chía. Además, intervienen en torneos paralímpicos clasificatorios en Armenia y Montería.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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