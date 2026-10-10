Por: El Espectador

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El festival Rock al Parque celebrará su edición número 30 en el parque Simón Bolívar de Bogotá, reuniendo a miles de seguidores del rock durante un fin de semana extendido. Esta fiesta musical, considerada el evento gratuito más grande de América Latina, enfrenta este año condiciones climáticas desafiantes. De acuerdo con el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera que durante los días programados —sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre— la ciudad presente cielo mayormente nublado, con lluvias recurrentes en la tarde y la noche, y temperaturas que bajarán hasta los 10 °C al concluir los conciertos.

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El Ideam alertó sobre la alta probabilidad de precipitaciones que, según el pronóstico, serán más intensas el lunes, justo en la jornada con algunas de las presentaciones principales. Las puertas del parque Simón Bolívar abrirán a la 1:00 p. m. durante los tres días; los conciertos empezarán desde las 2:00 p. m., coincidiendo con los franjas horarias de mayor probabilidad de lluvia. Para el sábado se prevén lluvias ligeras y moderadas en la tarde, con temperaturas entre 18 °C y un mínimo cercano a los 10 °C. El domingo, aunque se esperan algunos chubascos breves en la mañana, las lluvias serán principalmente en la tarde y la noche, y las temperaturas oscilarán entre 11 y 20 °C. El lunes, el día más lluvioso, la intensidad de la precipitación podría incrementarse entre las 3:00 y las 7:00 p. m., mientras las temperaturas rondarán entre 11 y 18 °C.

Para los asistentes, la organización recomienda llevar impermeable, chaqueta abrigada, gorra, protector solar pese al cielo nublado, calzado cómodo y resistente al agua, una muda ligera de ropa y protección para teléfonos y documentos. No se permite el ingreso de sombrillas con punta ni objetos como carpas, latas, aerosoles, recipientes de vidrio, drones, patinetas ni cámaras profesionales sin acreditación. El ingreso al parque es gratuito y está permitido desde los 14 años, aunque menores de 18 deben estar acompañados por un adulto responsable.

Con respecto al transporte, TransMilenio amplía sus horarios en estaciones clave y dispone de 17 servicios zonales para facilitar el regreso del público. Además, se prevén cierres y desvíos en la calle 63 para garantizar la movilidad alrededor del evento. Toda esta información fue divulgada por fuentes oficiales, como el Ideam y la organización del festival, reflejada en El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Rock al Parque 2026 según el Ideam?

De acuerdo con el Ideam, durante Rock al Parque 2026 se esperan lluvias frecuentes en las tardes y noches, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto. El día con mayor probabilidad de precipitaciones fuertes es el lunes festivo, mientras que las temperaturas variarán entre 10 y 20 °C a lo largo de las jornadas del festival.

¿Qué objetos están permitidos y cuáles prohibidos en Rock al Parque 2026 debido al clima?

La organización permite el ingreso de elementos básicos como impermeables, chaquetas, gorras, protector solar, calzado resistente al agua, protección para documentos y teléfonos, así como una muda ligera de ropa. Están prohibidas las sombrillas con punta, carpas, botas con punta de acero, recipientes de vidrio, aerosoles, drones, patinetas y cámaras profesionales sin acreditación. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y bienestar de los asistentes ante las condiciones meteorológicas previstas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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