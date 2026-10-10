Por: Portal Bogotá

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El Teatro El Ensueño será el escenario del Festival de Música y Danza Árabe ALQÁNTARA 2026 en su versión filarmónica, una apuesta cultural que reúne música árabe, orquesta filarmónica y danza oriental en una sola experiencia escénico-musical. Esta propuesta destaca dentro de la oferta artística de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, según información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá.

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El espectáculo está estructurado en catorce piezas, entre las cuales se incluyen repertorio clásico, composiciones propias y arreglos orquestales interpretados por más de 45 músicos. Sobre el escenario participarán el ensamble Alqántara Latina, la Orquesta Filarmónica Bacatá y ocho agrupaciones de danza árabe, convirtiendo la función en un despliegue multidisciplinario. Cada pieza cuenta con intervenciones coreográficas y elementos visuales, además de una breve línea narrativa que le otorga sentido y coherencia al recorrido escénico, creando una experiencia inmersiva para el público. El evento ha sido programado para el 24 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m., en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en la Transversal 70D #60-90 sur. La entrada es con boletería, como informan los organizadores a través de sus canales oficiales.

Alqántara Latina es una agrupación de Bogotá fundada en 2014, centrada en la interpretación, estudio y difusión de la música árabe. Su labor artística se ha desarrollado a través de conciertos, festivales y proyectos escénicos que combinan música, danza y distintos formatos orquestales. De acuerdo con el registro de presentaciones de la agrupación, entre sus principales experiencias se encuentran el Festival de Música y Danza Árabe Batwanes Beek, realizado en 2024; la participación junto a la Orquesta Sinfónica de Bolívar en el Festival de las Artes Unibac en 2023; y la obra Maqam Filarmónico, interpretada junto a la Orquesta Filarmónica Bacatá en 2025. Su trayectoria también abarca procesos de investigación formativa, arreglos y orquestaciones adaptadas a la música árabe, ampliando así el alcance y comprensión de estas expresiones culturales orientales en la ciudad.

El Festival ALQÁNTARA 2026 representa una oportunidad para apreciar la convergencia entre la música sinfónica y las tradiciones árabes vistas desde una perspectiva contemporánea y local. Así, Bogotá continúa posicionándose como un escenario plural para las manifestaciones culturales diversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas y agrupaciones participan en el Festival de Música y Danza Árabe ALQÁNTARA 2026?

En el Festival de Música y Danza Árabe ALQÁNTARA 2026 participarán el ensamble Alqántara Latina, la Orquesta Filarmónica Bacatá y ocho agrupaciones de danza árabe, respaldados por más de 45 músicos en escena. El evento integra música, danza y elementos visuales, garantizando una experiencia artística multidisciplinaria.

¿Dónde y cuándo se realizará el Festival de Música y Danza Árabe ALQÁNTARA 2026 en Bogotá?

El Festival de Música y Danza Árabe ALQÁNTARA 2026 se realizará el 24 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Teatro El Ensueño, ubicado en la Transversal 70D #60-90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. La entrada al evento es con boletería, según la información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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