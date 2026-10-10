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El Teatro El Ensueño será el escenario del Festival de Música y Danza Árabe ALQÁNTARA 2026 en su versión filarmónica, una apuesta cultural que reúne música árabe, orquesta filarmónica y danza oriental en una sola experiencia escénico-musical. Esta propuesta destaca dentro de la oferta artística de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, según información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá.
El espectáculo está estructurado en catorce piezas, entre las cuales se incluyen repertorio clásico, composiciones propias y arreglos orquestales interpretados por más de 45 músicos. Sobre el escenario participarán el ensamble Alqántara Latina, la Orquesta Filarmónica Bacatá y ocho agrupaciones de danza árabe, convirtiendo la función en un despliegue multidisciplinario. Cada pieza cuenta con intervenciones coreográficas y elementos visuales, además de una breve línea narrativa que le otorga sentido y coherencia al recorrido escénico, creando una experiencia inmersiva para el público. El evento ha sido programado para el 24 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m., en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en la Transversal 70D #60-90 sur. La entrada es con boletería, como informan los organizadores a través de sus canales oficiales.
Alqántara Latina es una agrupación de Bogotá fundada en 2014, centrada en la interpretación, estudio y difusión de la música árabe. Su labor artística se ha desarrollado a través de conciertos, festivales y proyectos escénicos que combinan música, danza y distintos formatos orquestales. De acuerdo con el registro de presentaciones de la agrupación, entre sus principales experiencias se encuentran el Festival de Música y Danza Árabe Batwanes Beek, realizado en 2024; la participación junto a la Orquesta Sinfónica de Bolívar en el Festival de las Artes Unibac en 2023; y la obra Maqam Filarmónico, interpretada junto a la Orquesta Filarmónica Bacatá en 2025. Su trayectoria también abarca procesos de investigación formativa, arreglos y orquestaciones adaptadas a la música árabe, ampliando así el alcance y comprensión de estas expresiones culturales orientales en la ciudad.
El Festival ALQÁNTARA 2026 representa una oportunidad para apreciar la convergencia entre la música sinfónica y las tradiciones árabes vistas desde una perspectiva contemporánea y local. Así, Bogotá continúa posicionándose como un escenario plural para las manifestaciones culturales diversas.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué artistas y agrupaciones participan en el Festival de Música y Danza Árabe ALQÁNTARA 2026?
En el Festival de Música y Danza Árabe ALQÁNTARA 2026 participarán el ensamble Alqántara Latina, la Orquesta Filarmónica Bacatá y ocho agrupaciones de danza árabe, respaldados por más de 45 músicos en escena. El evento integra música, danza y elementos visuales, garantizando una experiencia artística multidisciplinaria.
¿Dónde y cuándo se realizará el Festival de Música y Danza Árabe ALQÁNTARA 2026 en Bogotá?
El Festival de Música y Danza Árabe ALQÁNTARA 2026 se realizará el 24 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Teatro El Ensueño, ubicado en la Transversal 70D #60-90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. La entrada al evento es con boletería, según la información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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