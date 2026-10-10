Por: El Espectador

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Con la mira puesta en los comicios regionales de octubre de 2027, los movimientos políticos en Colombia empiezan a consolidar sus estrategias y nombres para disputar poder en diferentes regiones, siendo Bogotá, Atlántico, Valle, Antioquia, Santander y Bolívar los principales escenarios de esta carrera electoral. Según El Espectador, son varios los aspirantes que ya suenan como posibles candidatos, evidenciando una marcada competencia entre las tres grandes corrientes: izquierda, centro y derecha.

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En Bogotá, el Pacto Histórico —colectividad de tendencia progresista— busca retomar uno de sus bastiones principales. Entre los precandidatos que el partido evalúa figuran Gustavo Petro, expresidente; Claudia López, exalcaldesa; María José Pizarro; Camilo Romero y Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). Esta lista pone de manifiesto tanto la experiencia de viejos conocidos como el interés del bloque en consolidar su dominio en la capital, en medio de una competencia interna por definir la candidatura definitiva.

En Antioquia, la posible candidatura a la Gobernación o la Alcaldía de Medellín se debate entre figuras como Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, ambos con experiencia en cargos ejecutivos locales. No obstante, ninguno ha confirmado oficialmente su intención de participar. Paralelamente, en el partido Dignidad y Compromiso, liderado por Fajardo, surge la opción de Daniel Carvalho como precandidato a la alcaldía, una decisión que dependerá de negociaciones internas del movimiento.

En la región Caribe, especialmente en Atlántico, la dinámica electoral se intensifica por el peso político de familias tradicionales. Barranquilla, bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella, gana relevancia. Aunque el clan Char conserva una fuerte presencia, bloques como Pulgar y Torres también buscan protagonismo. Según El Espectador, Isabella Pulgar, hija del exsenador Eduardo Pulgar —condenado por soborno—, anunció su aspiración a la gobernación, luego de destacarse como una de las diputadas más votadas de su departamento.

El Valle del Cauca tampoco se queda atrás. Allá, el Pacto Histórico busca definir un único candidato tanto para gobernación como para la alcaldía de Cali. Alexander López Maya, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se perfila como aspirante fuerte a la gobernación. Para la alcaldía, el panorama aún es incierto, con varios sectores disputando el respaldo del partido.

En este contexto de polarización, la derecha se reorganiza con nuevos jugadores: Defensores de la Patria, bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella, pretende irrumpir en las regiones, mientras el Partido Republicano, ahora liderado por María Fernanda Cabal, busca afianzar su electorado junto al Centro Democrático, que recientemente mantuvo una posición relevante en el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales candidatos para las elecciones regionales de 2027 en Colombia?

De acuerdo con la información citada por El Espectador, en regiones como Bogotá destacan nombres como Gustavo Petro, Claudia López, María José Pizarro, Camilo Romero y Carlos Carrillo. En Antioquia resaltan figuras como Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Daniel Carvalho. En Atlántico, Isabella Pulgar es una de las aspirantes a la gobernación. En el Valle del Cauca, Alexander López Maya surge como precandidato, mientras que en la derecha toman relevancia líderes como Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal.

¿Qué papel juegan los partidos tradicionales y los nuevos movimientos políticos en estas elecciones regionales?

Según El Espectador, los partidos y bloques tradicionales como el clan Char y las familias políticas en Atlántico siguen marcando el pulso electoral, pero la aparición de movimientos como Defensores de la Patria y la renovación de partidos como el Republicano reflejan un intento de reconfiguración de la derecha. El Pacto Histórico, por su parte, moviliza su base para disputar nuevamente el poder regional, evidenciando una competencia que combina experiencia, alianzas familiares y estrategias novedosas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.