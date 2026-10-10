Por: Portal Bogotá

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Este domingo 11 de octubre de 2026 se presentarán cortes en el suministro eléctrico en varios sectores de Bogotá y en dos municipios del departamento de Cundinamarca: Chía y Cota. De acuerdo con información oficial reportada por la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia, empresa responsable de la gestión energética en la región, las interrupciones del servicio obedecen a trabajos de mantenimiento y mejora en las redes de suministro eléctrico que buscan optimizar la prestación del servicio en estas localidades.

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En la capital del país, los cortes se concentrarán en las localidades de Suba y Tunjuelito. Para Suba, la afectación irá desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en el barrio Estoril, específicamente desde la carrera 49A a la carrera 51, entre las calles 105 y 107, información corroborada por la Alcaldía de Bogotá. Por su parte, en la localidad de Tunjuelito, el corte se programó desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, afectando el barrio Fátima, dentro del perímetro comprendido entre la calle 52 y la calle 54, desde la carrera 35 hasta la carrera 37.

En cuanto a los municipios cercanos a Bogotá, la empresa Enel Colombia indicó que en Chía se interrumpirá el servicio en la vereda Fonquetá desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En el municipio de Cota, el corte será en la vereda Parcelas, desde las 7:45 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Ante estas suspensiones, Enel Colombia recomienda a la ciudadanía tomar precauciones para evitar inconvenientes. Entre estas, se enfatiza la importancia de desconectar los electrodomésticos para evitar daños causados por fluctuaciones o reestablecimiento del servicio, organizar las actividades diarias teniendo en cuenta los horarios anunciados de interrupción y conservar los alimentos no abriendo repetidamente la nevera durante el corte. Además, se solicita a las comunidades que permitan el ingreso del personal técnico encargado de la intervención, siempre verificando su identidad por seguridad a través del número 601 5 115 115, disponible para residentes tanto en Bogotá como en Cundinamarca.

Estas intervenciones hacen parte de los trabajos preventivos y correctivos rutinarios en la infraestructura eléctrica urbana y suburbana, una práctica habitual de acuerdo con Enel Colombia, que busca garantizar la estabilidad del servicio y reducir riesgos de fallas mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios y municipios tendrán cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca este 11 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia, los cortes de luz este domingo 11 de octubre de 2026 afectarán en Bogotá a los barrios Estoril en Suba y Fátima en Tunjuelito. En Cundinamarca, los municipios con interrupciones serán Chía (vereda Fonquetá) y Cota (vereda Parcelas), cada uno durante franjas horarias específicas anunciadas para el día.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos, planificar las actividades considerando los horarios de corte, no abrir la nevera con frecuencia para conservar los alimentos y permitir la entrada del personal técnico validando siempre su identidad por seguridad. Para verificar la identidad de los trabajadores, recomienda comunicarse al 601 5 115 115.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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