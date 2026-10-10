Por: El Espectador

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El avance de la primera línea del metro de Bogotá es uno de los temas que mayor atención ha captado recientemente en la agenda urbana, debido a los continuos llamados del Gobierno Nacional y el Distrito para que el concesionario encargado de la obra refuerce su personal y acelere las actividades en los frentes críticos. De acuerdo con la información difundida por El Espectador, el desarrollo general del proyecto alcanzó un 83,73 % de ejecución al cierre de septiembre, aunque la operación comercial sigue prevista para marzo de 2028.

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La advertencia principal se centra en la necesidad de aumentar el número de trabajadores, especialmente en el área de estaciones, donde se presentan demoras significativas. Clara Lucía Sandoval, gerente presidencial para Bogotá, subrayó la importancia de este esfuerzo adicional, recordando que la Nación financia el 70 % de la primera línea. El balance de agosto reportaba un avance del 82,33 %, cuando la meta temprana era de 86,79 %, estableciendo una diferencia de 4,46 puntos porcentuales con respecto al cronograma ideal.

Desde entonces, y pese al progreso reportado en septiembre, la preocupación no cesa, ya que aunque algunos componentes como el viaducto han mantenido un desarrollo adecuado —con cerca de 18 de los 23,9 kilómetros construidos—, las estaciones, edificios de acceso y obras de urbanismo evidencian rezagos. El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, admitió que se necesita más personal en labores como mampostería, acabados, redes internas y recuperación del espacio público, ya que los retrasos en estos frentes pueden afectar la instalación de sistemas de comunicación, señalización, recaudo y control.

El informe técnico resalta que existen mediciones diferentes según la entidad que informe: mientras la Alcaldía publica el progreso general del proyecto, la interventoría mide componentes específicos. Por ejemplo, al 31 de agosto, la interventoría reportaba el contrato en 80,36 % de ejecución, frente a un 85,48 % planeado. Además, el seguimiento se realiza con una programación temprana y otra tardía, donde la primera corresponde al objetivo ideal y la segunda representa el límite contractual para evitar poner en riesgo los hitos del proyecto.

Las obras de urbanismo y espacio público son otro foco de alerta. Hay casos como el de la avenida Caracas, donde un plazo de entrega vence el 19 de octubre y, hasta agosto, siete de ocho unidades de ejecución aún no iniciaban trabajos. Este tipo de retrasos prolonga la presencia de cerramientos, desvíos y pasos peatonales provisionales, afectando a residentes y comerciantes cercanos a los proyectos. Por eso, tanto Nación como Distrito mantienen su solicitud de aumentar la mano de obra y garantizar la entrega oportuna de las etapas inmediatas.

Pese a las desviaciones actuales, la Empresa Metro afirma que todavía es posible recuperar el ritmo previsto y mantiene la programación original, con la llamada "marcha blanca" —es decir, pruebas de trenes y sistemas sin pasajeros— para septiembre de 2027 y la entrada en operación comercial para marzo de 2028. Además, 20 de los 30 trenes previstos ya se encuentran en el país y han comenzado recorridos de prueba en los tramos ya terminados del viaducto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay retrasos en las estaciones y el espacio público del metro de Bogotá?

De acuerdo con El Espectador, los retrasos en las estaciones y el espacio público del metro de Bogotá obedecen a la falta de personal suficiente en tareas como mampostería, acabados, redes internas y la construcción de edificios de acceso, aspectos esenciales para el avance de la obra. Además, en sectores como la avenida Caracas, varios tramos de espacio público acumulaban rezagos importantes, pues siete de ocho unidades ejecutoras no habían iniciado los trabajos, lo que afecta la recuperación de vías, andenes y ciclorrutas que han permanecido cerradas durante meses.

¿La fecha de inicio de la operación comercial del metro de Bogotá está en riesgo?

Actualmente, la fecha de inicio de la operación comercial del metro de Bogotá sigue programada para marzo de 2028. Según el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, aunque existe una desviación respecto al cronograma temprano, todavía es posible recuperar el tiempo perdido si el concesionario refuerza el ritmo de trabajo, especialmente en las estaciones y la instalación de sistemas esenciales. Por ahora, la marcha blanca está prevista para septiembre de 2027 y no hay cambios oficiales en los hitos principales del cronograma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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