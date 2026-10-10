Por: El Espectador

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En las cocinas colombianas, el pimentón es uno de los vegetales con mayor uso diario y, pese a ello, una rutina casi automática lo acompaña: desvenar y retirar las semillas antes de integrarlo en preparaciones. Esta costumbre, tan arraigada en distintas recetas locales, responde principalmente a cuestiones de sabor y digestibilidad. De acuerdo con el investigador gastronómico Carlos Sánchez, existe una razón fundamental para quitar la parte blanca del pimentón. En entrevista para El Espectador, Sánchez afirma que "la parte blanca, lo que llamamos las venas, amarga las preparaciones", lo cual ha generado el término “desvenar el pimentón”. Además, según Sánchez, la combinación de venas y semillas produce una sensación pesada en el estómago, lo que puede traducirse en molestias digestivas, como la flatulencia.

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El análisis sobre la composición de la parte blanca del pimentón lo refuerza Sandra Medina, bióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Medina, consultada por El Espectador, distingue esa zona por su alta cantidad de fibra. Explica que se trata de un componente que el organismo humano no puede digerir por sí solo, pero que sí puede ser fermentado por las bacterias del intestino. Este proceso de fermentación causa la conocida inflamación después de consumirla. Sin embargo, Medina es enfática al precisar que la presencia de esta parte en los alimentos no representa ningún riesgo tóxico. "Hasta ahora no se ha encontrado ningún compuesto que indique lo contrario para el consumo humano", señala. Añade que, en evaluaciones sobre la seguridad de alimentos, solo se considera riesgoso aquello que tiene toxinas o antinutrientes, es decir, sustancias que dificultan la absorción de nutrientes. El pimentón, entonces, no entra en esta categoría, pero “simplemente es distinta sensorialmente, sabe diferente, se siente diferente y es más pesada si se deja en las preparaciones”, concluye la experta.

Además de las venas y las semillas, para ciertos cocineros la piel del pimentón también es relevante en temas de digestión. Carlos Sánchez sugiere que muchos prefieren retirarla antes de añadir el vegetal a sus recetas, ya que resulta igualmente difícil de digerir. Existe una técnica reconocida para pelar el pimentón: el tatemado o rostizado, que consiste en exponerlo al fuego directo, logrando que la piel se desprenda fácilmente y brindando, además, un sabor ahumado apreciado en muchas cocinas.

De acuerdo con los expertos citados por El Espectador, la recomendación culinaria se inclina por retirar venas y semillas debido al sabor y la digestibilidad, mientras que quitar la piel sigue siendo opcional, según las preferencias de cada cocinero. Así, el acto cotidiano de desvenar el pimentón encuentra respaldo científico y gastronómico en estas prácticas recomendadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se recomienda quitar las venas y semillas del pimentón antes de cocinar?

Según entrevistas recogidas por El Espectador, expertos como el investigador gastronómico Carlos Sánchez y la bióloga Sandra Medina coinciden en que retirar venas y semillas ayuda a evitar sabores amargos y reduce el malestar digestivo. La fibra de esta zona no es digerida por el cuerpo sino fermentada, lo que puede inflamar. Además, no existen riesgos tóxicos, así que el motivo es sensorial y de digestión.

¿La parte blanca del pimentón es tóxica o tiene antinutrientes?

De acuerdo con Sandra Medina, bióloga de la Universidad Nacional de Colombia consultada por El Espectador, no se han identificado compuestos tóxicos ni antinutrientes en la parte blanca del pimentón. Su consumo es seguro, aunque puede resultar más pesada por su contenido de fibra no digerible, lo que genera molestias digestivas en algunas personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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