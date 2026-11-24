Por: Noticiero 90 minutos

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La temporada navideña despierta emociones especiales y, dentro de sus tradiciones, las galletas de jengibre ocupan un lugar preferente gracias a su sabor característico, su fragancia a canela y las múltiples formas que evocan el espíritu festivo. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, preparar estas galletas en casa se consolida como una de las actividades más sencillas y enriquecedoras para compartir en familia. No solo permiten disfrutar de una receta tradicional, sino también convierten el momento de decoración en una experiencia creativa y colaborativa para grandes y pequeños.

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Para una tanda de entre 20 y 25 galletas, los ingredientes recomendados comprenden harina de trigo, mantequilla a temperatura ambiente, azúcar morena, huevo, miel, jengibre y canela en polvo, polvo para hornear, una pizca de sal, esencia de vainilla, azúcar pulverizada, y agua o jugo de limón para el glaseado. Según las indicaciones recopiladas por el citado medio, la preparación comienza con la mezcla de la mantequilla y el azúcar hasta lograr una textura cremosa, a la que posteriormente se suman el huevo, la miel y la esencia de vainilla, procurando una integración uniforme de los ingredientes.

El siguiente paso requiere agregar los ingredientes secos: harina, jengibre, canela, polvo para hornear y sal. El amasado debe realizarse hasta obtener una masa suave y fácil de manipular. De acuerdo con las recomendaciones, es necesario refrigerar la masa durante veinte o treinta minutos, lo que facilita su posterior estirado a medio centímetro de grosor. Usando moldes con motivos navideños, la masa se corta y se dispone en una bandeja sobre papel para hornear.

Las galletas se hornean a 180 °C por un tiempo que oscila entre diez y doce minutos, vigilando que los bordes adquieran un color ligeramente dorado. Al enfriarse por completo, se prepara el glaseado batiendo el azúcar pulverizada con agua o jugo de limón hasta que la mezcla adquiera la textura deseada. Para decorarlas, puede emplearse una manga pastelera o una bolsa con un pequeño agujero, sumando colorantes alimentarios si se buscan opciones más llamativas.

Según Noticiero 90 Minutos, la elaboración y decoración de galletas de jengibre no solo refuerza la unión familiar durante la Navidad, sino que aporta un toque especial y aromático a las celebraciones típicas de esta época.

¿Cómo hacer galletas de jengibre en casa de manera sencilla?

Hacer galletas de jengibre en casa es sencillo si usted sigue el paso a paso que sugiere Noticiero 90 Minutos: mezcle mantequilla y azúcar, incorpore huevo, miel y vainilla, luego agregue ingredientes secos; refrigere, extienda y corte la masa, hornee y decore con glaseado casero para obtener el clásico sabor navideño.

¿Qué ingredientes llevan las galletas de jengibre tradicionales?

Las galletas de jengibre tradicionales suelen llevar harina de trigo, mantequilla, azúcar morena, huevo, miel, jengibre y canela en polvo, polvo para hornear, una pizca de sal, esencia de vainilla y un glaseado hecho con azúcar pulverizada y agua o jugo de limón, según Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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