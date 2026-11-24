Por: El Espectador

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La gastronomía colombiana ofrece una amplia variedad de sopas tradicionales que forman parte esencial de su cultura culinaria, una de ellas es la sopa de arveja seca. Esta receta requiere una preparación cuidadosa, que comienza la noche anterior remojando las arvejas, un paso fundamental para lograr la textura adecuada. Según indica una publicación de El Espectador, para cocer este ingrediente principal, es necesario contar con 500 gramos de arveja seca. Tras el remojo, las arvejas se escurren y se cocinan en olla a presión con dos litros de agua entre 30 y 40 minutos, hasta que estén lo suficientemente blandas para la sopa.

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El sabor característico de esta sopa se enriquece con un hogao, una preparación básica colombiana que combina tres tallos de cebolla larga picados, medio pimentón, dos tomates y aceite achiotado, sazonados con sal y pimienta. Esta mezcla se sofríe y, posteriormente, se adiciona el chorizo campesino, que aporta un toque ahumado y sabroso. Luego de cocinar el hogao con el chorizo, se incorpora en la olla donde están las arvejas junto con tres papas medianas cortadas en cuadritos.

La cocción final se realiza durante 15 minutos adicionales en la olla a presión, permitiendo que los sabores se integren perfectamente y las papas alcancen el punto justo de cocción. Al servir, se recomienda añadir cilantro picado al gusto, lo que aporta frescura al plato. De acuerdo con El Espectador, esta preparación alcanza para seis porciones y puede acompañarse con arroz, elevando aún más su valor nutricional y saciedad.

El método utilizado garantiza un resultado suave y delicioso, respetando la tradición que caracteriza a la gastronomía nacional. Además, la receta destaca la importancia del remojo previo y del uso de ingredientes frescos, evidenciando la riqueza de sabores que las preparaciones caseras pueden lograr cuando se emplean técnicas apropiadas. Finalmente, la invitación de El Espectador es a experimentar en la cocina, explorar nuevos sabores y compartir propuestas culinarias con la comunidad.

¿Cómo se prepara la sopa de arveja seca según El Espectador?

Para preparar la sopa de arveja seca, El Espectador recomienda remojar las arvejas desde la noche anterior, cocinarlas en olla a presión con agua hasta que estén blandas, preparar un hogao con cebolla, pimentón y tomate, adicionar chorizo y papas, y finalmente integrar todos los ingredientes para lograr una sopa rica en sabor y tradición.

¿Qué es el hogao en la cocina colombiana y cómo se hace?

El hogao es una base de la cocina colombiana elaborada con cebolla larga, pimentón y tomate sofritos en aceite, preferiblemente achiotado, y sazonados con sal y pimienta. Esta mezcla potencia el sabor de muchos platos tradicionales, como la sopa de arveja, y se enriquece, en este caso, con el agregado de chorizo campesino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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