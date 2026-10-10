Por: El Espectador

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La Comisión de Ordenamiento Territorial se prepara para reactivar su agenda tras un periodo de inactividad, centrándose en la revisión de 13 casos que permanecen archivados y que requieren análisis del Senado y la Cámara de Representantes para resolver delicados conflictos sobre tenencia y límites de tierra entre departamentos. Como destaca El Espectador, Atlántico, Santander, Norte de Santander y Cesar concentran los principales litigios, involucrando sumas multimillonarias para los gobiernos departamentales.

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Uno de los casos con mayor atención es el litigio entre Barranquilla y Puerto Colombia en el norte del Atlántico, que involucra 1.402 hectáreas en una de las zonas más valorizadas de la región, donde se localizan el corredor universitario y los desarrollos residenciales Villa Campestre y Ciudad Mallorquín. Este conflicto debe avanzar hacia audiencias públicas, cuya convocatoria se proyecta para el 23 del mes, según información citada por El Espectador. El concepto favorable obtenido por Barranquilla ha sido celebrado por figuras políticas locales, como el presidente Abelardo de la Espriella, ya que le permite agregar más de 1.000 hectáreas a su territorio. La definición está en manos del senador Carlos Meisel y el representante Daruin Castellanos, ambos del Centro Democrático. Si no hay decisión en un año, el concepto técnico entregado por el Instituto Geológico Agustín Codazzi quedará en firme por ley.

De igual importancia es el caso concerniente a la frontera de Norte de Santander y Boyacá. Desde 2024, permanece sin avances una disputa por más de 600 hectáreas que incluye municipios como Cubará (Boyacá) y Toledo (Norte de Santander). De acuerdo con El Espectador, la zona aloja la planta Gibraltar, operada por Ecopetrol, de donde se extraen diariamente 27 millones de pies cúbicos de gas. También aquí confluyen intereses indígenas del resguardo U’wa y competencias fronterizas con Venezuela. Tras una ponencia presentada en diciembre de 2024 por la representante Karen Manrique, se propuso entregar el control total del área a Boyacá, soportando el argumento en el arraigo cultural y la historia. Dos años antes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos había adjudicado a Cubará el 99,5% de las regalías generadas, dejando solo el 0,40% para Toledo.

En paralelo, la Comisión analizará el destino de más de 6.000 hectáreas correspondientes al área protegida del Páramo de Santurbán, cuyos derechos reclaman Santander y Norte de Santander. La controversia se ha agudizado por el avance de la minería ilegal y por las expectativas sobre el potencial extractivo de la zona, asunto que llevó al gobierno de Abelardo de la Espriella a derogar y luego revocar sucesivas resoluciones de protección especial. El caso aguarda por un nuevo pronunciamiento legislativo en las próximas semanas, según lo reportado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales departamentos involucrados en los conflictos de tierras analizados por la Comisión de Ordenamiento Territorial?

De acuerdo con información de El Espectador, Atlántico, Santander, Norte de Santander y Cesar son los departamentos donde se concentra el mayor número de disputas sobre límites y derechos de tierra que actualmente revisa la Comisión de Ordenamiento Territorial.

¿Qué factores aumentan la complejidad en los litigios de tierras entre departamentos en Colombia?

Los conflictos de tierras en Colombia, según informes de El Espectador, se ven complejizados por la presencia de intereses económicos asociados a regalías, proyectos de vivienda, reservas ambientales y minería, así como por la influencia de actores políticos y comunidades indígenas en áreas estratégicas como el corredor universitario del Atlántico y el Páramo de Santurbán.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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