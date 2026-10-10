Por: Portal Bogotá

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La energía del rock uruguayo pisa fuerte en suelo colombiano con la llegada de ‘Niña Lobo’, una agrupación compuesta por cinco amigas provenientes de Montevideo. En esta ocasión, la banda debuta en Bogotá durante la trigésima edición del Festival Rock al Parque, ocupando el Escenario Plaza este domingo 11 de octubre de 2026 a las 2:00 p. m., como lo confirmó Portal Bogotá en entrevista con sus integrantes. Allí, las artistas compartieron su visión sobre la música, su proyecto artístico y lo que esperan transmitir a través de su presentación en uno de los festivales más emblemáticos de la región.

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Formada en 2019, ‘Niña Lobo’ está integrada por “Chane” Andrea Pérez en teclados, Camila Bustillo en guitarra líder, Isabel Palomeque en bajo, Cecilia Simón en batería y Camila Rodríguez en voz y guitarra. La agrupación afirma que, más allá de sus instrumentos y de las melodías, su motivación surge de la empatía y de la vida compartida. Según relatan en Portal Bogotá, componen canciones que reflejan sus emociones y vivencias como amigas, usando la música como un lenguaje colectivo para ver, procesar y transformar el mundo.

En cuanto a su sonido, las integrantes de ‘Niña Lobo’ se identifican principalmente con el indie, aunque reconocen influencias variadas del rock. Han recibido inspiración de agrupaciones y artistas como ‘El Mató a un Policía Motorizado’, el uruguayo Eté y los Problems, Franny Glass, además de bandas icónicas de los años 90 como The Cranberries y Pixies. Todo esto se plasma en sus trabajos musicales, comenzando por su primer EP homónimo y continuando con su evolución artística a través de conciertos destacados.

Entre sus logros más notorios resaltan la presentación de su primer LP ‘Lo Que Duró La Vida de Alguien’ en el reconocido escenario La Trastienda, su actuación como teloneras de No Te Va Gustar en el Estadio Centenario y su participación en celebraciones como los 300 años de Montevideo, compartiendo espacio con artistas locales de renombre. Asimismo, recientemente lanzaron ‘Montevideo Despierta’ en la Sala del Museo, trabajo con el cual desembarcan en Rock al Parque 2026.

Para las integrantes, tocar en Bogotá representa cumplir un anhelo de años y la oportunidad de “formar parte de la cultura de una ciudad como Bogotá y sentir que estamos representando a Uruguay en uno de los festivales más históricos de la región”. De acuerdo con su declaración a Portal Bogotá, esperan que su música actúe como un puente y que el mensaje que prime sea siempre el disfrute y el poder que tiene la música para unir a las personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las integrantes de ‘Niña Lobo’ y cuál es su estilo musical?

‘Niña Lobo’ es una banda originaria de Montevideo, Uruguay, formada en 2019 por “Chane” Andrea Pérez, Camila Bustillo, Isabel Palomeque, Cecilia Simón y Camila Rodríguez. Su estilo musical es principalmente indie, aunque incorporan influencias de varios géneros del rock. Las integrantes mencionan que sus canciones se inspiran tanto en vivencias personales como en la amistad que comparten, reflejando en cada composición su manera de ver y transformar el mundo.

¿Por qué es importante la presentación de ‘Niña Lobo’ en el Festival Rock al Parque 2026?

La presentación de ‘Niña Lobo’ en el Festival Rock al Parque 2026 significa un logro personal y profesional relevante para la banda, según sus propias palabras recogidas por Portal Bogotá. Tocarán en el Escenario Plaza y lo consideran una oportunidad para representar a Uruguay en un evento histórico. Valoran especialmente la posibilidad de compartir su música en Bogotá, vivir la cultura de la ciudad y conectar con un público nuevo, posicionando su mensaje de disfrute y unión a través del arte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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